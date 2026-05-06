Billie Eilish: 3D-Konzertfilm und limitierte Live-LP

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Billie Eilish krönt das Kapitel „HIT ME HARD AND SOFT“ gleich doppelt. Am 7. Mai 2026 startet „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)“ in den deutschen Kinos. Regie führt James Cameron – der Mann, der mit „Avatar“, „Titanic“ und „The Terminator“ die Filmlandschaft prägte. Der Trailer ist seit wenigen Tagen draußen und deutet bereits an, was das Projekt sein will: kein Tour-Mitschnitt, sondern eine eigenständige Kunstform.

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Ein perfektes Duo

Die Paarung wirkt erst kurios, ergibt aber Sinn. Cameron arbeitet seit Jahrzehnten an Bildtechnik, die Maßstäbe verschiebt; Eilishs Live-Shows sind ohnehin so präzise inszeniert wie ihre Alben. Beide eint die Obsession fürs Detail – und der Anspruch, das Publikum nicht nur zuschauen, sondern mittendrin sein zu lassen. Der Film verspricht bislang nicht eingesetzte Verfahren und will das Konzerterlebnis in 3D ohne die übliche Konzertfilm-Distanz ins Kino bringen. Gelingt das, könnte sich das Format ein Stück weit neu definieren. Der Trailer lässt jedenfalls einiges erhoffen: Er zeigt Einblicke in den Tour-Alltag, die cinematische Gänsehaut-Momente versprechen. Nicht gerade schwierig, wenn der Soundtrack von Billie Eilishs Stimme kommt.

Hintergrund ist die Welttournee zum dritten Album, das 2024 in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern auf Platz eins einstieg. Songs wie „Chihiro“, „Wildflower“ und „Birds Of A Feather“ – der meistgestreamte Track des Jahres 2024 auf Spotify – haben Eilishs Status als eine der prägendsten Stimmen ihrer Generation endgültig zementiert. Zwei Oscars, neun Grammys, jüngste Gewinnerin in allen vier Grammy-Hauptkategorien: Die Bilanz spricht für sich.

Spezial-LP auf recyceltem Vinyl

Passend zum Kinostart erscheint auch die Live-LP zur Tour. Seit dem 1. Mai ist sie in einer exklusiven, einmaligen Auflage auf zu 100 Prozent recyceltem Vinyl erhältlich. Das ist konsequent – Eilish hat Nachhaltigkeit von Anfang an in ihre Tourproduktion integriert, von emissionsarmen Bühnenkonzepten bis zu pflanzlicher Verpflegung. Dass die physische Veröffentlichung diese Linie weiterführt, ist kein Marketing-Kniff, sondern eine logische Verlängerung. Einmalige Auflage bedeutet: Wer sie haben will, sollte schnell sein.

Kino, Vinyl, ein abgeschlossenes Album-Kapitel. Cameron-Bildgewalt im Saal, recycelter Klang fürs heimische Plattenregal. Ein letzter Paukenschlag für „HIT ME HARD AND SOFT“.