Billie Eilish steckte bereits mitten in der „Hit Me Hard and Soft“-Tour, als James Cameron mit dem Angebot auf sie zukam, die Show in einen 3D-Konzertfilm zu verwandeln. Die Antwort sei „selbstverständlich ein klares Ja“ gewesen, sagt die Musikerin in einem exklusiven Featurette zu „Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“, das am 8. Mai erscheint.

Der Film wurde während vier aufeinanderfolgender Konzertabende in Manchester im Juli 2025 gedreht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Eilish bereits knapp 80 Shows der Tour absolviert, die im September 2024 begonnen hatte. Ihre Setlist – eine Mischung aus Songs von „Hit Me Hard and Soft“, „Happier Than Ever“, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und weiteren Veröffentlichungen aus ihrer gesamten Karriere – stand fest. Sie kannte sie in- und auswendig, und für einen Moment machte sie sich Sorgen, dass Kameras auf der Bühne die Integrität der Show gefährden könnten.

„Wir hatten ein langes kreatives Meeting. Es war sehr kollaborativ, ich habe sie immer wieder zu Dingen gedrängt, die außerhalb ihrer Komfortzone lagen, ganz sicher“, sagt Cameron. Doch als die Frage nach einer Kamera auf der Bühne kam, antwortete Eilish: „Auf gar keinen Fall. Ich will die Show nicht verändern.“ Cameron zufolge brauchte er sechs Monate, „um sie davon zu überzeugen, dass Intimität in 3D so viel kraftvoller wirkt“.

Gleichberechtigte Co-Regie

Geholfen hat dabei, dass Eilish als Co-Regisseurin eingebunden wurde – was ihr ermöglichte, Kontrolle und Mitsprache über das Endprodukt zu behalten, von der Performance selbst bis hin zur Bühnenbeleuchtung. Cameron schlug vor, die Rolle zu teilen, da Eilish „jeden Beat dieser Show“ kannte. „Er hat mich wirklich als Gleichgestellte behandelt“, sagt sie. „Ich liebe die Idee, dass Menschen, die die Show nicht live erleben konnten, sie so erleben können, als wären sie dabei gewesen … Das Ziel beim Drehen dieses Films ist es, diese unglaubliche Verbindung einzufangen, die ich teile.“

Auch Cameron ist diese Verbindung nicht entgangen. „Es ist eine emotionale Verbindung, und sie ist echt“, sagt er – und betont, dass sie weit über oberflächlichen Popstar-Glanz hinausgeht. „Sie ist eine Weltklasse-Performerin.“

Die „Hit Me Hard and Soft“-Tour war die größte Tour in Eilishs Karriere. Die Tournee, die im November 2025 endete, umfasste 106 Shows auf vier Kontinenten. Der Konzertfilm wird die Show für die Ewigkeit festhalten – und zugleich als Dokumentation dienen, die die Künstlerin in einem entscheidenden Moment ihres Lebens zeigt.