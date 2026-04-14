Billie Eilish gewährt im neuen Trailer Einblick in ihre kreative Vision hinter dem von James Cameron inszenierten Konzertfilm

Billie Eilish hat einen neuen Trailer zu ihrem kommenden 3D-Konzertfilm veröffentlicht, den sie gemeinsam mit James Cameron inszeniert hat.

Im Clip sprechen Eilish und Cameron über die kreative Vision hinter „Billie Eilish Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“. Cameron erklärt dabei: „Das wird den Leuten den Kopf wegblasen.“ Der Trailer zeigt, wie die 3D-Kameras während Eilishs Headliner-Tour aufgebaut wurden – darunter eine, die in einem leuchtenden Kasten direkt bei der Sängerin platziert war. „Wir müssen ein paar Tricks anwenden, aber das wird großartig aussehen“, sagt Cameron.

Der Trailer gibt außerdem Eindrücke von der Tour selbst – unter anderem vom Publikum, das bei Eilishs Performance von „Bad Guy“ mitspringt. „Ich will, dass es sich anfühlt, als wären es nur ich und sie“, erklärt sie über das Tour-Erlebnis. „Das liebe ich.“ Und weiter: „Ich will die Künstlerin sein, deren Fan ich selbst sein wollen würde.“

Puppy Room für die Crew

Außerdem enthüllt Eilish, dass sie bei jedem Tourtermin backstage einen sogenannten „Puppy Room“ einzurichten versucht, in dem lokale Tierrettungsorganisationen süße Hunde für sie und die Crew zum Kuscheln mitbringen – bevor die Show beginnt. „Alle brauchen ein bisschen Hundeliebe“, sagt sie.

„Billie Eilish Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“ war ursprünglich für den 20. März geplant. Im Januar teilte Cameron auf Threads mit, dass der Release auf den 8. Mai verschoben worden sei. „Wir verfeinern den Schnitt, feilen an cooler neuer 3D-Technik und fügen ein paar besondere Behind-the-Scenes-Momente hinzu, die ihr lieben werdet“, schrieb Cameron. „Das Warten lohnt sich!“

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Der Film entstand während Eilishs vier Konzertabenden in Manchester im Juli 2025. Die Musikerin deutete das Projekt damals auf der Bühne an: „Ich kann nicht viel dazu sagen. Aber was ich sagen kann: Ich arbeite an etwas sehr, sehr Besonderem mit jemandem namens James Cameron, und es wird in 3D sein. Zieht eure eigenen Schlüsse – und diese vier Shows hier in Manchester, ihr und ich, sind Teil von etwas, das ich gerade mit ihm mache.“

Eilish über Cameron: „Er gibt niemals auf“

Im Oktober sagte Eilish dem „WSJ Magazine“: „Ich freue mich wirklich sehr auf alles, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans dieses 3D-Erlebnis erleben, an dem wir arbeiten. Ich habe so etwas noch nie gemacht, und ich habe auch noch nichts wirklich Vergleichbares gesehen – ich bin bei jedem Schritt des Prozesses einfach nur fassungslos. Er verbringt die gesamte Show damit, [die Show zu rahmen] vor all den Screens, und er hört einfach nicht auf. Er gähnt nie, und er respektiert zutiefst, was ich mir vorstelle.“

Der Konzertfilm wird Camerons erste Veröffentlichung seit der Kinopremiere von „Avatar: Fire and Ash“ im Dezember sein. Eilishs letzter Konzertfilm, „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“, erschien 2021.