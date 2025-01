Billie Eilish, Lady Gaga und Green Day treten bei FireAid auf

Einige der größten Musikstars werden sich Ende dieses Monats beim Benefizkonzert FireAid zusammenschließen, um Geld für die Opfer der Brände in Los Angeles zu sammeln. Am Donnerstag gaben die Veranstalter von FireAid bekannt, dass Lady Gaga, Billie Eilish, Green Day, Katy Perry, Stevie Nicks und Jelly Roll zu den Künstler:innen gehören, die ihre Stimmen für die Show zur Verfügung stellen.

Bei der einmaligen Veranstaltung werden auch Gwen Stefani, Pink, Joni Mitchell, die Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, Tate McRae und Dave Matthews auftreten, der zum ersten Mal mit John Mayer zusammenspielt. In den kommenden Tagen werden noch weitere Musiker:innen und besondere Gäste bekannt gegeben. Der Ticketverkauf beginnt am 22. Januar um 21 Uhr MEZ bei Ticketmaster.

Die Eagles haben bereits 2,5 Millionen Dollar gespendet

Der Musikindustrie-Mogul Irving Azoff organisiert das Konzert mit Live Nation und AEG Presents. Die Eagles, Azoffs langjährige Management-Kunden, gaben am Mittwoch bekannt, dass sie bereits 2,5 Millionen Dollar für das Konzert gespendet haben.

Die Veranstaltung, die um 18 Uhr Ortszeit in den benachbarten Arenen Kia Forum und Intuit Dome in Inglewood stattfindet, wird außerdem international in ausgewählten AMC-Kinos, auf iHeartRadio, Spotify, Apple Music, Netflix, Paramount+, Prime Video, Max, SiriusXM, SoundCloud, Veeps und YouTube übertragen. American Express, Intuit und UBS gehören zu den Sponsoren der Show. Die Sendung soll das Publikum auf allen Plattformen dazu motivieren, Spenden für die Opfer der Waldbrände zu tätigen.

FireAid wird einige Tage vor der Verleihung der Grammy Awards am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Downtown L.A. ausgestrahlt. Die Recording Academy kündigte am Mittwoch an, dass sie ihre Veranstaltungsreihe in der Woche vor der Preisverleihung verkleinern werde, um sich auf Spendenaktionen zu konzentrieren. Mehrere andere Organisationen veranstalten ebenfalls kleinere Benefizkonzerte, um den Opfern der Waldbrände zu helfen.

Die Brände in Palisades und Eaton haben Tausende von Häusern zerstört, mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 150.000 Bewohner gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.

Beyoncés Mutter trauert um ihren „heiligen Ort“

Zu den Tausenden, die ihr Zuhause verloren haben, gehören die Musiker Jhené Aiko, SZAs langjähriger Produzent ThankGod4Cody, Griffin Goldsmith von den Dawes und der ehemalige Bassist Wylie Gelber. Auch Tina Knowles, Mutter von Beyoncé und Solange, teilte mit, dass ihr Bungalow in Malibu bei dem Feuer in Palisades zerstört wurde. „Es war mein Lieblingsort, mein Zufluchtsort, mein heiliger, glücklicher Ort. Jetzt ist er weg!! Gott segne all die tapferen Männer und Frauen in unserer Feuerwehr, die ihr Leben unter gefährlichen Bedingungen riskiert haben“, schrieb sie auf Instagram.