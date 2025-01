Starb David Lynch wegen der Waldbrände in Los Angeles?

David Lynch ist überraschend verstorben, das meldete seine Familie am gestrigen Donnerstag (16. Januar 2025). Bislang wurde die Todesursache des 78-Jährigen noch nicht kommuniziert, auch nicht das Todesdatum.

Aus der offiziellen Meldung zu seinem Ableben jedenfalls geht bislang keine Todesursache hervor. „Mit tiefem Bedauern geben wir, seine Familie, das Ableben des Menschen und Künstlers David Lynch bekannt. Wir würden es begrüßen, wenn wir in dieser Zeit etwas Privatsphäre hätten. Er hinterlässt eine große Lücke in der Welt, da er nun nicht mehr unter uns weilt. Aber, wie er sagen würde: ‚Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch. Es ist ein wunderschöner Tag mit goldenem Sonnenschein und blauem Himmel auf der ganzen Linie.‘“, heißt es in dem Statement, das seine Familie auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

David Lynch: Waldbrände

Wie Menschen aus dem Umfeld des Regisseurs zu Protokoll gegeben haben, sei Lynch an einem erzwungenen Umzug gestorben. Aufgrund der Waldbrände in Los Angeles habe er sein Haus verlassen müssen.

In einer Erklärung gegenüber „Deadline“ haben anonyme Quellen bekannt gegeben, dass sich Lynchs Gesundheitszustand rapide verschlechterte, nachdem er gezwungen war, sein Haus am Sunset Boulevard in Los Angeles zu verlassen.

Demnach hätten sich die Waldbrände drastisch auf Lynchs Gesundheit ausgewirkt. Erst im vergangenen Jahr erhielt er seine Diagnose eines Emphysems. Er war ein starker Raucher. Bei einem Emphysem, auch bekannt als chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), kommt es zu einer Schädigung der Lungenbläschen infolge von Rauchen, Umweltverschmutzung oder Reizstoffen am Arbeitsplatz. Die Krankheit verursacht Atemprobleme, Husten und bei den Betroffenen können häufige Brustinfektionen und Keuchen auftreten.

David Lynch konnte kaum noch laufen

Erst im November 2024 hatte David Lynch vermeldet, dass er bei anstrengenden Tätigkeiten zusätzlichen Sauerstoff benötige. Unter den „anstrengenden Tätigkeiten“ verstand er bereits, einige Schritte durch den Raum gehen zu müssen. Wegen des Emphysems könne er auch nicht mehr richtig arbeiten. Keine Filme mehr am Set inszenieren oder sein Haus für Projekte verlassen. Regie ginge nur noch von den eigenen vier Wänden aus.