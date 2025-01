Billy Corgan über das L.A.-Feuer: „Es ist eine Art Apokalypse“

Unter all den Menschen, die vom Feuer in Los Angeles betroffen sind, ist auch Billy Corgan, Kopf der Smashing Pumpkins. Er gehört zu den bisher mehr als 170.000 Bewohnern, die zur Evakuierung gezwungen wurden. Auf Instagram teilte Corgan jetzt ein Video, auf dem eine Menge Rauch zu sehen ist – und ein sichtlich betroffener Sänger. Die Mütze tief ins Gesicht gezogen, die Stimme angekratzt – und doch beginnt das Video erst mal mit einem kleinen Dank für all die guten Wünsche, die er bekommen habe. Er fühle sich jetzt schon etwas besser. Aber: „Ich bin gerade hier in L.A., und es ist wie in der Apokalypse. Ich glaube, letzte Nacht sind etwa 1000 Gebäude niedergebrannt. Bekannte von mir mussten evakuiert werden, und die Lage ist ziemlich angespannt.“

Immerhin gibt er ein wenig Entwarnung für seine Familie: „Wir sind sicher, wo wir sind, oder wir sind angeblich in der Gefahrenzone, aber es ist immer noch in einer ziemlich guten Entfernung. Wir hatten letzte Nacht keinen Strom, und das war ziemlich heftig, denn natürlich ist es bei einem Stromausfall schwierig, an Informationen zu kommen, und man hat fast Angst, ins Bett zu gehen, aus Angst, einen Alarm zu verpassen oder so.“

Verständlicherweise hat Billy Corgan auch Angst davor, wie es weitergeht: „Bei dieser Trockenheit können sich die Feuer sehr schnell weiter ausbreiten. Deshalb natürlich ganz liebe Grüße an all unsere Freunde und Familienmitglieder, die betroffen sind. Die Luftqualität dort, wo ich mich aufhalte, ist nicht allzu schlecht. Das hat meinem Husten zwar nicht geholfen, aber das ist nichts im Vergleich zu all dieser unglaublichen und beängstigenden Verwüstung. Ich wollte nur allen ein Update geben, da ich es leid bin, zu simsen oder alles aufzuschreiben. Es schien mir einfacher, das in einem Video zu machen. So lots of love. Ich melde mich später wieder bei euch.“

Außerdem schrieb Corgan noch dazu, dass auch er und seine Familie evakuiert worden seien. Und er schickt „Liebe an all die Ersthelfer, die so mutig in diese Situationen rennen“.

„Ich bete heute für alle, in der Hoffnung, dass die Lage in der gesamten Region, die so weitläufig und voller Natur ist, unter Kontrolle gebracht werden kann“, so Billy Corgan. „Der Verlust ist insgesamt schrecklich und unaussprechlich, und das möchte ich hervorheben. Die Brände betreffen alle Schichten der Gesellschaft.“

Unter anderem betroffen ist auch die kalifornische Band Dawes: Zwar steht das Haus, das Sänger Taylor Goldsmith mit seiner Ehefrau, der Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore, teilt noch. Aber das Studio, das er mit seinem Bruder Griffin Goldsmith aufgebaut hat, wurde komplett zerstört, inklusive allem Equipment, das die beiden je besessen haben.