Feuerwehrmann: Ringo Starr organisiert Benefiz für Waldbrand-Opfer

Ringo Starr wird mit Jack White , Sheryl Crow , Billy Strings und anderen zusammenarbeiten, um sein Werk – mit einem Country-Touch – in einem CBS-Konzertspecial zu feiern, das diesen Frühling ausgestrahlt wird. Und dessen Einnahmen teilweise für die Hilfsmaßnahmen nach den Waldbränden in Kalifornien verwendet werden. Ringo and Friends at the Ryman wird am 14. und 15. Januar im Ryman Auditorium in Nashville aufgezeichnet, mit Rodney Crowell , Mickey Guyton , Emmylou Harris , Sarah Jarosz , Jamey Johnson , Brenda Lee , Larkin Poe , Molly Tuttle und The War and Treaty, die sich Starr ebenfalls auf der Bühne anschließen werden.

„Ich freue mich darauf, meine Songs in einem Country-Stil zu hören und mit dieser unglaublichen Gruppe von Musikern zu spielen“, sagte Ringo Starr in einer Erklärung. ‚Es werden zwei Abende voller Frieden, Liebe und Country-Musik.“

Ringo Starrs tiefe Verbundenheit mit der Country-Musik

Starr hat gerade ein Country-Album , Look Up, veröffentlicht, das von T Bone Burnett produziert wurde. „Es gibt keine einzige Person auf der Welt, die mehr Wohlwollen erzeugt hat als Ringo Starr“, sagte Burnett in einer Erklärung. Er betonte Starrs tiefe Verbundenheit mit der Country-Musik. Und wies darauf hin, dass viele der Gesangsbeiträge des Schlagzeugers bei den Beatles „Country-Songs waren. „‚Matchbox‘, ‚Honey Don’t‘, ‚Act Naturally‘, ‚What Goes On?‘, ‚Don’t Pass Me By‘. Und sogar ‚Octopus’s Garden‘ ist ein Country-Song. Wir wissen nicht, welcher Country. Aber es ist trotzdem ein Country-Song.“

In der Sendung wird Starr Songs aus seinem neuen Album sowie einige seiner klassischen Beatles-Titel und Solo-Hits wie „Boys“, „Act Naturally“, „Yellow Submarine“, „Don’t Pass Me By“ und „It Don’t Come Easy“ präsentieren. Der Erlös aus der Veröffentlichung einer geplanten All-Star-Aufführung von „With a Little Help From My Friends“ aus der Show kommt den Hilfsmaßnahmen des Amerikanischen Roten Kreuzes in Kalifornien nach den Waldbränden zugute. Die Sondersendung wird auch auf Paramount+ gestreamt. Ein genaues Ausstrahlungsdatum steht noch nicht fest.

Starr erzählte kürzlich dem Rolling Stone, dass sein Country-Fandom auf seine Liebe zum singenden Cowboy Gene Autry zurückzuführen sei. „Ich war ein Junge, der Filme liebte. Und sie hatten Samstagmorgen für Kinder, und einer seiner Filme lief“, sagte er. „Er begann zu singen. „South of the border, down Mexico way“.Uund zwei andere Männer auf Pferden riefen: „Aye, yi, yi, yi“. Das war einfach einer dieser musikalischen Höhepunkte für ein Kind. So hat es angefangen.“