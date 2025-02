Moses Pelham beendet seine Karriere auf Platz 1 der Vinyl-Charts

Die Charts vom 3. bis 30. Januar: Moses Pelham hat mit „Letzte Worte“ wohl in Bezug auf Massenkompatibilität genau die richtigen gefunden. In den offiziellen deutschen Vinyl-Charts ist sein Album auf dem ersten Platz eingestiegen.

Nach zahlreichen Alben, Konzerten und Auszeichnungen beendet das HipHop-Urgestein seine Karriere an der Spitze. Taylor Swift, die mit „The Tortured Poets Department“ bis dahin den Spitzenplatz inne hatte, landet inzwischen nur noch auf dem achten Platz.

Wer ist auch noch vorne?

Neu in den Vinyl-Charts ist wiederum auch das Album „Balloonerism“, das Mac Miller posthum auf den zweiten Platz hebt. Womit gleich zwei Rapper die Spitze bilden.

Platz vier geht an das Deutschrock-Trio Heisskalt mit seinem Album „Vom Tun Und Lassen“. Dahinter folgt auf dem fünften Platz die Metal-Band Hämatom mit „Für Dich“ und die Punk-Band Turbostaat gleich darauf mit „Alter Zorn“. Der britische Produzent Fred again.., der im vergangenen Jahr mit zwei Grammys ausgezeichnet wurde, landet mit „Ten Days“ auf dem siebten Platz.

Wer ist noch vertreten?

Aus dem Vormonat sind noch weitere Künstler in den Charts vorhanden. Linkin Park bleibt mit „From Zero“ auf Platz drei. The Cure rutscht mit „Songs Of A Lost World“ um zwei Plätze nach unten, auf den neunten Platz. Billie Eilish macht mit „Hit Me Hard And Soft“ wiederum ganze elf Plätze Platz. Raus ist sie deswegen noch lange nicht, denn statt am vierten ist sie nun auf Platz 13 vertreten. Alle Alben unter ihr sind neu hinzugekommen. Darunter: „Das Weiße Album“ von The Butcher Sisters und Wardruna mit „Birma“.

Ein Blick auf die Label

Ganze drei Alben („Balloonerism“, „From Zero“ und „Ten Days“) aus den Top 10 wurden von Warner Music International veröffentlicht. Gleichzeitig ist es das einzige Unternehmen, das mehrfach vertreten ist. Moses Pelhams „Letzte Worte“ wiederum wurden von der Pelham GmbH gefördert. Er selbst gründete das Label in den 90er-Jahren.

Wer erstellt die Charts?

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Grundlage der monatlichen Ranglisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen.