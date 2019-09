Billie Eilish live 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

Im Herbst 2020 kommt Mick Hucknall mit Simply Red auf Tour, um das neue Album „Blue Eyed Soul“ vorzustellen. Alle Infos hier.

Mick Hucknall geht auf Tournee um sein neues Simply-Red-Album vorzustellen: „Blue Eyed Soul“. Vom 29. Oktober bis 18. November 2020 gibt es in Deutschland und der Schweiz elf Konzerte. Zur Band gehören Ian Kirkham am Saxophon, Gitarrist Kenji Suziku, Bassist Steve Lewinson und Trompeter Kevin Robinson. SIMPLY RED: TOUR 2020 ALL THE HITS! BLUE EYED SOUL Do. 29.10.2020 Hamburg Barclaycard Arena Fr. 30.10.2020 Hannover TUI Arena Sa. 31.10.2020 Leipzig Arena Mo. 02.11.2020 Berlin Mercedes-Benz Arena Di. 03.11.2020 Dortmund Westfalenhalle Mi. 04.11.2020 Köln LANXESS Arena Fr. 06.11.2020 Frankfurt Festhalle Sa. 07.11.2020 Mannheim SAP Arena So. 08.11.2020 München Olympiahalle Do. 12.11.2020 Zürich Hallenstadion*…