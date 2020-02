Billie Eilish: „No Time To Die“ ist der erfolgreichste Bond-Song aller Zeiten

Das wird Sie auch interessieren





Billie Eilish ist nun offiziell nicht mehr nur die jüngste Künstlerin, die einen Bond-Song gesungen hat, sie ist nach neusten Zahlen auch die erfolgreichste. „No Time To Die“ ist in der ersten Woche direkt auf Platz 1 der UK-Charts gestürmt und ist damit nebenbei auch Eilishs erster Track, der von der Spitze der Charts in England grüßt. Laut der „Official Chart Company“ ist es das erste Lied des Jahres, das in seiner Eröffnungswoche auf der Eins landete und auch der erfolgreichste Bond-Song aller Zeiten.

„No Time To Die“, den die Pop-Newcomerin gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas, dem Filmkomponisten Hans Zimmer und The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr schrieb, hat sich in den ersten sieben Tagen 90.000 mal verkauft und wurde insgesamt über zehn Millionen mal gestreamt.

2020 ist schon jetzt ein Billie-Eilish-Jahr

Damit setzt die Sängerin ihren Erfolgskurs in diesem noch jungen Jahr weiter fort. Im Januar durfte sie während der „In Memoriam“-Sektion bei den Oscars auftreten. Kurz danach gewann sie vier Grammys bei der diesjährigen Verleihung.

Zuletzt bekam sie den Preis für die beste Künstlerin International bei den Brit-Awards. Dort führte sie „No Time To Die“ gemeinsam mit Finneas, Zimmer und Marr zum ersten Mal live auf. Der Song wurde seit seinem Release überwiegend positiv aufgenommen und gilt als überaus passend für die nun endende Ära von Daniel Craig als Agent 007.

Zu den Spekulationen, wer den amtierenden Bond ersetzen sollte, äußerte sich Eilish auch direkt und schlug den für seine Rolle in „Creed“ bekannten Schauspieler Michael B. Jordan vor.