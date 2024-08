Billie Eilish trägt die Spotify-Krone und wird zur meistgestreamten Künstlerin

Billie Eilish hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Sie ist nun die meistgestreamte Künstlerin weltweit auf Spotify.

Billie Eilish überholt The Weeknd

Mit über 105,76 Millionen monatlichen Spotify-Hörer:innen hat Billie Eilish The Weeknd, der zuvor den Spitzenplatz inne hatte, überholt. Die Errungenschaft folgt auf die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „Hit Me Hard And Soft“. Das Album erschien im April 2024 und schaffte es auf den zweiten Platz der „Billboard 200“.

Eilish verlieh ihrer Begeisterung und Dankbarkeit über den Erfolg auf Instagram Ausdruck: „Nummer 1 in der Welt auf Spotify – ich kann es wirklich nicht fassen. Ich liebe euch alle so sehr, das ist das Verrückteste überhaupt“, schrieb sie an ihre Fans.

Über 100 Millionen monatliche Hörer:innen

Dies macht sie zur jüngsten Künstlerin, die 100 Millionen monatliche Hörer:innen auf der Plattform erreicht hat – zuvor packten das nur Taylor Swift und The Weeknd. Letzterer scheint jedoch keinerlei Enttäuschung über seinen verlorenen Platz zu verspüren.

Ganz im Gegenteil – The Weeknd unterstützte Eilish aktiv, indem er einen Post teilte, der ihre kurz bevorstehende Spitzenposition verkündete. „Let’s go!“, sagte er in seinem Beitrag.