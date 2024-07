Billie Eilish und Finneas packen aus über hitzige Streits.

In der neuen „Hot Ones Versus“-Gesprächsfolge boten Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell einen tiefen Einblick in die kreativen Spannungen, die während der Arbeit an ihrem Album „Hit Me Hard And Soft“ entstanden, das im Juni (2024) die beeindruckende Marke von 100 Millionen Streams auf Spotify erreichte.

Eilish begann mit einem humorvollen Seitenhieb: „Er ist oft barfuß, oft in sehr schmutzigen Schuhen“ und ahmte nach, wie ihr älterer Bruder seine Füße direkt vor ihr auf das Soundboard legte. „Mein Gesicht ist genau dort. Tatsächlich haben wir so viel gefilmt, dass fast nur seine Füße und dann ich zu sehen sind.“

Suche nach Billie Eilishs Authentizität

Doch trotz dieser amüsanten Anekdoten offenbarte Finneas, dass ein anderer Konflikt während der Albumaufnahmen der intensivste war. „Ich glaube, der längste und größte Streit war während einer Übergangsphase in unser beider Leben, in der wir versuchten, ehrlich zu sein“, erzählte er, während die Sängerin zustimmend nickte. „Ich muss zugestehen, dass ich mich sehr darüber aufgeregt habe: Du bist nicht ehrlich oder authentisch genug. Ich habe also viel daraus gelernt, dass ich in diesem Prozess zu egozentrisch war.“

Während des 14-minütigen Beitrags aß das Duo zunehmend schärfere vegane Hähnchenflügel und beantwortete Fragen von Zetteln. Die Geschwister diskutierten über Eilishs exzentrische Outfits und befragten sich gegenseitig zu ihrem Wissen übereinander. Finneas verriet, dass „What Was I Made For?“ sein Lieblingssong seiner Schwester sei. „Ich liebe dieses Lied. Es hat etwas Zärtliches, Herzzerreißendes“, sagte er und erinnerte sich gerne daran, wie sie es schrieben.

Mit steigender Schärfe des Hühnchens kämpften beide mit Schweiß und Tränen, während sie Fragen über ihre Kindheitsängste und ihre Liebe zu ihrem „Barbie“-Soundtrack beantworteten. An einer Stelle verriet Finneas, für welchen Star er nie wieder produzieren möchte – der Name wurde allerdings herausgeschnitten – während Eilish einigen ihrer alten Outfits Noten gab , sich aber weigerte, ihre Idole Tyler, the Creator, Lana Del Rey, Justin Bieber und Childish Gambino zu bewerten.

Finneas Erkenntnis: „Ich wollte keine Musik mehr machen“

Bereits im Mai (2024) sprachen die Geschwister in der Zane-Lowe-Interview-Serie von Apple Music über ihre gemeinsamen Streitigkeiten. Finneas gestand, dass er Eilish wegen ihrer Herangehensweise an die Themen ihres neuesten Projekts konfrontierte. „Ich habe gesagt: Ich will nicht wissen, was du wirklich fühlst, und ich glaube, dass es bei dir echte Schutzmechanismen gibt“, erinnerte sich Finneas daran, wie er es seiner Schwester damals sagte.

Ein besonders spannender Moment war, als Finneas kurzzeitig das Gefühl hatte, er wolle keine Musik mehr machen. „Das war sehr interessant, weil ich mich darin wiedererkannte“, fügte Billie Eilish hinzu. „Ich dachte: So habe ich mich auch gefühlt, und du warst immer derjenige, der das Schiff in Bewegung gehalten hat, und jetzt fühlst du dich auch so. Was bedeutet das für uns? Und was werden wir tun?“