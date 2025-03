Spotify hat jetzt eine Playlist für „Konzerte in deiner Nähe“

Spotify: So kann man gemeinsam mit Freunden aus der Ferne Musik hören

Spotify hat ein neues Feature eingeführt, das Lust machen soll, öfter auf Konzerte zu gehen. Jeden Mittwoch erscheint unter dem Titel „Konzerte in deiner Nähe“ eine aktualisierte Playlist mit Songs, die von Künstlerinnen und Künstlern stammen, die in Kürze einen Auftritt in der näheren Umgebung haben.

Die Auswahl der personalisierten Liste basiert auf dem Hörverhalten des Users und umfasst jeweils 30 Tracks. Dazu gibt es Informationen zu den jeweiligen Events und die Möglichkeit, über einen Link sofort Tickets zu kaufen.

Spotify will damit Musikerinnen, Musiker und Bands unterstützen, mehr Fans in die Bars, Hallen und Stadien zu locken und neu entdeckte Musik live näher kennenzulernen. Einen Vorteil hat es natürlich nicht nur für die Hörerinnen und Hörer, sondern auch für Spotify, gibt es dann doch alles von einer App aus anzusteuern.

Mit Spotify Konzerte entdecken (und Tickets buchen)

Spotify dazu in einer Pressemitteilung: „Bislang gibt es keine zentrale Anlaufstelle, die alle relevanten Konzerte basierend auf individuellen Vorlieben anzeigt. Dieses neue Feature ändert das: Es ist der zentrale Ort für Live-Musik-Fans und eine großartige Möglichkeit für Künstler*innen, mit ihren größten Fans in Kontakt zu treten.“

Der Musik-Streamer ist derzeit dabei, mit neuen Entwicklungen das eigene Portfolio spannender und nutzerfreundlicher zu machen. Nachdem zuletzt eine Zusammenarbeit mit Universal Music begonnen wurde, kam das Gerücht auf, dass es bald ein Superfan-Abo geben könnte, wonach für einen höheren Preis exklusive Inhalte nur für Premium-User zur Verfügung stehen könnten.

Gemutmaßt wurde dabei unter anderem, dass Abonnentinnen und Abonnenten früher Zugang zu neuen Alben haben könnten. Eine offizielle Ankündigung von Spotify hat es aber bisher noch nicht gegeben.