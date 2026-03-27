Billie Joe Armstrong singt Ozzy Osbourne und David Bowie beim Coverups-Konzert

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Billie Joe Armstrong hat seine Einflüsse schon immer offen zur Schau gestellt – Coversongs gehören seit den Anfangstagen von Green Day zum festen Bestandteil ihrer Konzerte. Diese Einflüsse standen am Mittwochabend ganz im Mittelpunkt, als er ein geheimes Konzert mit den Coverups spielte, einer reinen Coverband, zu der auch Jason White gehört, der live Gitarre bei Green Day spielt. Der Auftritt fand im Cornerstone in Berkeley, Kalifornien, statt.

Laut Berichten spielte die Gruppe ein 30-Song-Set voller Hits, darunter mehrere Stücke, die Armstrong schon mit Green Day gespielt hat, sowie einige neue. Zu den Highlights, festgehalten in Fan-Videos, zählten Ozzy Osbournes „Crazy Train“, David Bowies „Ziggy Stardust“ und Bryan Adams‘ „Summer of ’69“.

Das restliche Setlist umfasste laut Setlist.fm außerdem Nirvanas „Drain You“, den Strokes-Song „Last Nite“, „We Got the Beat“ von den Go-Go’s, „Where Eagles Dare“ von den Misfits sowie „Surrender“ von Cheap Trick. Obwohl es einige Überschneidungen mit Songs gab, die Green Day ebenfalls gecovert haben, setzten Armstrong und Co. vor allem auf Stücke, die seine andere Band seltener spielt – und ließen ihre oft gespielte Version von Operation Ivys „Knowledge“ bewusst weg.

Coverups seit 2018 aktiv

Armstrong gründete die Coverups 2018 gemeinsam mit Green-Day-Bassist Mike Dirnt, der in der Band Gitarre spielte, sowie mit White, Toningenieur-und-Schlagzeuger Chris Dugan und Tourmanager-und-Bassist Bill Schneider. Dirnt ist seit 2019 nicht mehr mit der Gruppe aufgetreten. Seit ihrer Gründung haben die Coverups – mit Ausnahme von 2020 – mindestens einmal pro Jahr gespielt.

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Die Band kündigte das Berkeley-Konzert am Tag der Show um 15 Uhr auf ihrer Instagram-Seite an. Laut dem „San Francisco Chronicle“ sind die Coverups für den 2. Mai als Teil von Notes & Words, einem Benefizkonzert, im Fox Theater in Oakland eingeplant.