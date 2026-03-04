Pop-Punk: Die 10 besten Alben aller Zeiten

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Obwohl der Durchbruch im Mainstream offiziell Mitte der Neunzigerjahre erfolgte, begann Pop-Punk bereits in den Siebzigern in verschiedenen Formen zu gären. Vier Jahrzehnte später ist er noch immer eines der vorherrschenden und populärsten Rockgenres und liefert weiterhin den Soundtrack für neue Generationen von Teenagern, die vom Vorstadtleben, Herzschmerz und Eltern, die sie einfach nicht verstehen, genug haben. Unterwegs wurden Bands wie Green Day und Blink-182 zur neuen Garde der Rockmusik und schufen moderne Klassiker, die nicht an ein bestimmtes Jahr oder einen bestimmten Kontext gebunden sind.

Green Day „Dookie“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn die Ramones das Fundament für das legten, was Pop-Punk werden sollte, machten Green Day ihn radiotauglich. Das dritte Album der Band, „Dookie“ von 1994, war ihr Debüt bei einem Majorlabel und ein Startpunkt für den absurderen, kindlicheren Rock der Post-Grunge-Neunziger.

Ihre Slacker-Rebellion fand eine erfrischende Verbindung zwischen dem Tempo und der Rauheit des frühen Punk und der Eingängigkeit des Pop, wodurch Songs über Masturbation und Therapie auf seltsame Weise hymnisch wirkten.

Blink-182 „Enema of the State“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1999 begannen Green Day bereits, ihren Pop-Punk weiterzuentwickeln, doch Blink-182 traten als rotznasige jüngere Brüder des Genres auf. „Enema of the State“ war das dritte Album der Band und das erste mit ihrer bekanntesten Besetzung: Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker.

Mit dem vorherigen Album „Dude Ranch“ hatte die Band bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, doch die Singles „All the Small Things“ und „What’s My Age Again?“ setzten mit „Enema of the State“ den karriereprägenden Ton. Sie schufen Raum für Respektlosigkeit im Alternative Rock, die einen perfekten Kontrast zu dem makellosen Bubblegum-Pop bildete, der sich in der Popmusik gerade erhob.

________________________________________________________

SONDERHEFT: ROLLING STONE VINYL 2026

JETZT VORBESTELLEN! Liebe Vinylfreunde, es gibt Momente, die kein Stream der Welt ersetzen kann – das leise Knacken, bevor die Nadel aufsetzt. Das Gewicht einer Platte in der Hand. Das Cover, das mehr ist als Verpackung – sondern ein eigenes Kunstwerk. Mit Rolling Stone VINYL feiern wir diese Momente. Das neue Magazin aus der Redaktion des Rolling Stone widmet sich ganz dem Vinyl – seiner Geschichte, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Leidenschaftlich, kenntnisreich, mit der Liebe zum Detail, die Plattensammler:innen und Musikliebhaber:innen verbindet. In der ersten Ausgabe erwarten Sie u.a.: „1966 – Das Jahr, das das Rock-Album definierte“ Wie „Pet Sounds“, „Revolver“ und „Blonde On Blonde“ die Schallplatte zur Kunstform machten. Die 25 besten Plattencover des 21. Jahrhunderts Eine Hommage an die Kunst des Covers – inklusive Interview mit Design-Ikone Stefan Sagmeister. „Wie geht’s unseren Plattenläden?“ Ein großer Report über das Herz der Vinyl-Kultur: die Läden, in denen Musik noch riecht, klingt und lebt. Zu Besuch bei Ian Rankin, Bestseller-Autor und leidenschaftlichem Plattensammler – alias „Der Platten-Detektiv“ Collector’s Corner: Von Neuveröffentlichungen und Geheimtipps bis zu den teuersten LPs der Welt – alles, was Sammler:innen wissen müssen. Rolling Stone VINYL ist kein Nostalgieprojekt. Es ist ein Magazin für Menschen, die Musik anfassen wollen – und verstehen, dass guter Sound Zeit, Raum und Leidenschaft braucht. Versand ab 10. April 2026 Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR JETZT VORBESTELLEN!

Green Day „American Idiot“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als „American Idiot“ erschien, galten Green Day innerhalb des Genres bereits als klassische Rock-Veteranen. Die Band hatte unzählige junge Gruppen beeinflusst und eine ganze Generation von Alternative Rock der frühen Nullerjahre geprägt, die von MTV bis zu Soundtracks von Teenie-Filmen überall zu hören war.

Mit ihrer epischen Rockoper bündelten Green Day das Drama des wütenden Teenagers mit dickem schwarzem Eyeliner zu einem ausladenden Meisterwerk und stellten der Welt „Jesus of the Suburbia“, „Whatsername“ und „St. Jimmy“ vor, drei Figuren und mögliche Metaphern für all die Pop-Punk-Archetypen da draußen.

Blink-182 „Take Off Your Pants and Jacket“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Selbst die humorvollen, schnoddrigen Typen von Blink-182 können emotional treffen: „Take Off Your Pants and Jacket“ zeigte die Band fest etabliert als eine der größten Rockbands der Welt. Sie erkundeten weiter ihre Respektlosigkeit in zuckersüßen Adrenalin-Schüben wie „The Rock Show“ und teilten zugleich eine herzzerreißende Botschaft für junge Fans aus zerrütteten Familien wie in „Stay Together for the Kids“.

Beide Seiten verband eine Band, die sich sicher genug fühlte, ihren Sound von clubtauglich zu arenatauglich zu verschieben.

Blink-182 „Dude Ranch“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Dude Ranch“ war das Majorlabel-Debüt von Blink-182 und eine Verfeinerung ihres Stils. Mit den MTV-Hits „Dammit“ und „Josie“ positionierte sich die Band als Gruppe, die gegen das heranrückende Erwachsensein kämpfte und zugleich keine Angst hatte, hoffnungslose Romantiker zu sein.

Zudem wurde ihr Zusammenspiel präziser, und die Band lehnte sich stärker an die Pop-Seite ihres Punk an.

Green Day „Nimrod“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pop-Punk ist mehr als drei Akkorde, und Green Day begannen mit „Nimrod“, ihrem fünften Album, die Grenzen des Genres und ihres eigenen Sounds zu testen. Das Trio aus Nordkalifornien erkundete Surf Rock, Folk und Ska.

Sie schufen zudem einen ikonischen Song, der bis in alle Ewigkeit bei Abschlussfeiern verwendet werden dürfte: „Good Riddance (Time of Your Life)“.

The Ramones „The Ramones“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Frech und rasant bauten die Ramones die Vorlage für den eingängigen, quengeligen Pop-Punk der folgenden vier Jahrzehnte. Die unter drei Minuten langen Adrenalin-Ausbrüche, in denen das stilistisch abgestimmte Quartett all die Dinge aufzählte, die es tun und nicht tun wollte, ebneten den Weg für Sound und Stil von Bands wie Green Day, Blink-182, All Time Low und anderen.

The Offspring „Smash“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Smash“ von The Offspring bot eine etwas derbere und härtere Variante des Pop-Punk, war aber auch ein Schlüsselmoment im Schwesterngenre Skate-Punk. Die Bandmitglieder waren Slacker, doch statt gelassen wie Green Day zu reagieren oder Humor wie Blink-182 zu finden, wirkten The Offspring etwas wütender.

Dennoch wäre es kein Pop-Punk ohne Massentauglichkeit und eine Portion Humor, und Songs wie „Self-Esteem“ und „Come Out and Play“ fanden eine glückliche Mitte zwischen all den Elementen, die zu einem großartigen Pop-Punk-Album beitragen.

Jimmy Eat World „Bleed American“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jimmy Eat World könnten der Punkt gewesen sein, an dem Pop-Punk und Emo verschmolzen und im neuen Jahrtausend eng miteinander verbunden wurden. Schwere Riffs verbanden sich mit emotionaler Tiefe, während die Band offen über ihre Gefühle sprach und auf Stücken wie „Sweetness“ und „The Middle“ zarten Trost spendete.

Während früherer Pop-Punk noch etwas bissiger war, waren Jimmy Eat World die Pop-Punk-Band, die man der eigenen Mutter vorstellen konnte.

Generation X „Valley of the Dolls“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Idol sollte in den Achtzigern zu einer festen Größe im Radio werden, doch mit seiner Band Generation X half er, die Kluft zwischen dem Sound des Underground und der Zugänglichkeit des Mainstreams zu überbrücken. Die Band veröffentlichte „Valley of the Dolls“ 1979 mitten in der britischen Punk-Explosion.

Während Gleichgesinnte wie die Sex Pistols sich knurrend durch ihre Desillusionierung spielten, hatten Generation X keine Angst davor, sich beim Songwriting auch ein wenig am Britpop zu orientieren.