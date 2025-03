Billy Corgan geht im Juni mit einer kompletten Band auf Tournee und wird dabei Songs aus Klassiker-Alben der Smashing Pumpkins spielen. Aber die Band, um die es geht, werden nicht die Smashing Pumpkins sein. Der Frontmann hat ein neues Quartett gegründet, Billy Corgan and the Machines of God. Es wird Songs aus den Alben Mellon Collie and the Infinite Sadness und Machina sowie eine Auswahl Aghori Mhori Mei aus dem Jahr 2024 spielen.

Die Tour soll das 30-jährige Jubiläum von Mellon Collie und das 25-jährige Jubiläum der Alben Machina/The Machines of God und Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music feiern. Die Deutschland-Termine im August sind dann wieder mit den Ur-Pumpkins Jimmy Chamberlin und James Iha.

Die Tour mit dem Titel „A Return to Zero“ beginnt am 7. Juni in Baltimore und wird Corgan zusammen mit einer Band aufführen, zu der der Gitarristin Kiki Wong, Schlagzeuger Jake Hayden und die Bassistin Kid Tigrrr (auch bekannt als Jenna Fournier) gehören. Laut Corgans Ankündigung werden bei den Auftritten sowohl bekannte Songs als auch Deep Cuts aus den Alben zu hören sein.

80-Song-Boxset – mit 48 neu abgemischten und neu gemasterten Albumtiteln sowie 32 Demos

Corgan wird sich in diesem Jahr auch in verschiedenen Formaten erneut mit den Machina-Alben befassen. Ein 80-Song-Boxset – mit 48 neu abgemischten und neu gemasterten Albumtiteln sowie 32 Demos, Outtakes und Live-Aufnahmen – wird exklusiv über Corgans Teeladen Madame Zuzu’s in Highland Park, Illinois, verkauft. Eine separate 16-Song-Vinyl-Neuauflage des Originals „Machina/The Machines of God“ wird am 22. August folgen.

Corgan hat sich auch mit der Lyric Opera in Chicago zusammengetan, um „A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness“ zu präsentieren. Eine besondere Serie von sieben Aufführungen, die für den 21. bis 30. November geplant ist.

Tickets für die Tour sind zunächst im Rahmen eines Vorverkaufs erhältlich, der am 1. April um 10:00 Uhr Ortszeit beginnt und bis zum 3. April um 22:00 Uhr Ortszeit dauert. Der allgemeine Verkauf beginnt am 4. April um 10:00 Uhr Ortszeit.

Billy Corgan and the Machines of God – Tourdaten