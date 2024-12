Smashing Pumpkins: Hat Metallica bei ihnen abgekupfert?

Der glatzköpfige Frontmann der Smashing Pumpkins ist bekannt als ein Mann großer, oft auch kontroverser Worte. Als passionierter Wrestling-Fan beherrscht er die Kunst der krachigen Provokation aus dem Eff-Eff. Jüngst forderte er beim Gespräch mit dem Fachmagazin „Guitar World“ eine größere Wertschätzung seiner Künste an der E-Gitarre ein.

In einer neuen Folge des australischen Podcasts „Everblack“ ging es nun um Songwriting und Inspiration. Die Unterhaltung streifte den Pumpkins-Song „Tales of a Scorched Earth“ von 1995, aus dem Album „Mellon Collie and the Infinite Sadness“. Warum dieser eigentlich nie live gespielt worden ist, wollte der Interviewer von Corgan wissen. Dieser setzte zu einer windungsreichen Antwort an:

„Nun, vorab folgende Einschränkung, indem ich sage, dass ich James Hetfield als Person über alles liebe. Ich liebe Metallica … James ist wahrscheinlich der größte Riffschreiber, abgesehen von Tony Iommi von Black Sabbath“, sagte er.

„Naaaa…. Welcher Song war wohl zuerst da?“

„James hat einige der großartigsten und erstaunlichsten Riffs geschaffen, und er schreibt sie immer noch. DOCH wenn man sich ‚Tales of a Scorched Earth‘ anhört und diesen Metallica-Song ‚Give me fuel, give me fire, give me that which I desire‘. … Naaaa…. Welcher Song war wohl zuerst da?“

Die Songs im Vergleich:

Der Interviewer bestätigte Corgan, dass „Fuel“ erst zwei Jahre später auf dem Album „Reload“ veröffentlicht worden ist:

„Gott segne dich…“, fuhr Corgan ironisch und verschmitzt fort. „Ich glaube nicht, dass James irgendetwas von mir klauen würde. ABER als ich ’seinen‘ Song zum ersten Mal hörte, dachte ich: ‚Das ist verdammt nah dran.‘ Doch ich liebe James. Und ich fände es toll, wenn jemand daraus eine Troll-Schlagzeile machen würde, einen Clickbait.“

In Gönnermanier schränkt er zudem ein: „Mein Vater hat immer gesagt, dass sich alles um nur 12 Noten dreht. Das ist das Spannende daran. Wir checken uns alle gegenseitig aus. Und wenn das so funktioniert, ist es doch toll. Ich habe kein Problem damit. Ich habe bei Metallica öfters mal die eine oder andere Anleihe genommen.“

In den Kommentarspalten diversen US-Rock-Plattformen tobt seit dem Talk ein wilder Song-Vergleichs-Contest. Eine Bemerkung bei „Consequence“ lautet: „Diese Songs klingen überhaupt nicht ähnlich. Und wenn eine dieser Bands bei irgendwem einen Thrash-Metal-Song kupfert, dann sind es wohl definitiv die Smashing Pumpkins. Und nicht umgekehrt.“