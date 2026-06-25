Billy Corgan wird über 60 Zwan-Songs veröffentlichen: „In dieser Band wurde unglaublich viel geschrieben“

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Smashing-Pumpkins-Frontmann Billy Corgan hat angekündigt, über 60 Songs seiner kurzlebigen Supergroup Zwan offiziell zu veröffentlichen. In einem Videointerview mit „Stereogum“ erklärte er, die Tracks würden neu abgemischt und remastered – darunter Material von ihrem bislang einzigen Album sowie zwei weitere Alben voller unveröffentlichter Aufnahmen.

„Es wird vielleicht noch zwei weitere LPs mit unveröffentlichten Tracks geben“, sagte er. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. „Weil es so viel Zwan-Material gibt, werde ich es in verschiedenen Sets rausbringen – sonst wäre das Box-Set wie 20 Platten lang, und das ist einfach zu viel, was man den Fans zumuten kann“, fügte Corgan hinzu.

„60+ unveröffentlichte Zwan-Songs, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Nicht nur andere Versionen, sondern komplett andere Songs. In dieser Band wurde unglaublich viel geschrieben.“

Zwans kurze Geschichte

Zwan entstand nach dem Ende der Smashing Pumpkins im Jahr 2001. Die Band bestand aus Corgan, Drummer Jimmy Chamberlin, Gitarrist Matt Sweeney sowie den Bassisten David Pajo und Paz Lenchantin. Zwans einziges Album, „Mary Star of the Sea“, erschien 2003 mit der Leadsingle „Honestly“, bevor sich die Band noch im selben Jahr auflöste. Corgan reaktivierte die Smashing Pumpkins 2006 und holte Chamberlin an Bord, der die Band 2009 wieder verließ.

Das 13. Studioalbum der Pumpkins, „Aghori Mhori Mei“, kam 2024 heraus. Im selben Jahr wurde Kiki Wong nach einer landesweiten Suche als neue Gitarristin der Band vorgestellt.

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Corgan stand kürzlich gemeinsam mit Sombr bei dessen Coachella-Debüt auf der Bühne, wo sie „Speed“ und „1979“ spielten. In der kommenden Woche treten Corgan und seine Mitstreiter beim Fourth-of-July-Benefizkonzert im Los Angeles Memorial Coliseum auf – der Erlös geht an Feeding America.

Die „Rats in a Cage Tour“

Die Smashing Pumpkins gehen diesen Herbst auf die Rats in a Cage Tour, um das 1995 erschienene Album „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ zu feiern. „Eine Show rund um ‚Mellon Collie‘ zu inszenieren ist etwas, das wir seit über einem Jahrzehnt besprochen haben – und endlich haben sich die Sterne so ausgerichtet, wie ich es mir immer vorgestellt hatte: einen besonderen Abend um die beständigsten Ambitionen und Ideen des Albums herum zu gestalten“, erklärte Billy Corgan in einem Statement.