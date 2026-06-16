Smashing Pumpkins und Chris Stapleton spielen beim „America’s Block Party“-Benefizkonzert

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Smashing Pumpkins und Chris Stapleton werden am 4. Juli beim America’s Block Party im Los Angeles Memorial Coliseum auftreten. Weitere Acts sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Die von Queen Latifah moderierte Veranstaltung wird von America250 ausgerichtet – einer überparteilichen Organisation, die 2016 vom Kongress der Vereinigten Staaten durch die Semiquincentennial Commission ins Leben gerufen wurde. Sie ist offiziell damit beauftragt, den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung zu koordinieren.

Die Tickets kosten passenderweise 17,76 Dollar pro Stück; die Erlöse nach Abzug der Gebühren gehen über America250s neue Initiative „Giving 4th“ an Feeding America. Die Initiative ruft Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, sich durch Spendenversprechen für wohltätige Zwecke einzusetzen. Der Vorverkauf startet am Dienstag, dem 16. Juni, um 10 Uhr PT. Darüber hinaus werden 5.000 Tickets kostenlos an Ersthelfer, Veteranen und Angehörige des Militärs vergeben.

Weitere Standorte geplant

Das zentrale Event in Los Angeles ist Teil einer größeren Feier: Weitere America’s Block Party-Veranstaltungen finden beim Summerfest in Milwaukee, beim Fort Campbell Festival in Kentucky und beim SC250 in Charleston statt. Auch Events in Boston und Philadelphia sollen demnächst angekündigt werden.

„Los Angeles weiß, wie man eine Show auf die Beine stellt, und das America’s Block Party im LA Coliseum wird etwas ganz Besonderes“, erklärte Queen Latifah in einem Statement. „Das ist eine Chance, einen Meilenstein, der nur einmal in einer Generation vorkommt, mit großartiger Musik, echter Energie und einem Ziel zu feiern, das weit über das Stadion hinausreicht.“

„Am 4. Juli im Los Angeles Memorial Coliseum zu spielen, zum 250. Geburtstag Amerikas – das ist ein seltener Moment“, fügte Smashing-Pumpkins-Drummer Jimmy Chamberlin in einem Statement hinzu. „Wir haben immer daran geglaubt, dass Musik eine vereinende Kraft ist. Sie bringt Menschen zusammen und gibt ihnen die Möglichkeit, sich in einem Rahmen auszudrücken, der ein gemeinsames Ziel hat – und sie gibt uns allen die Gelegenheit, an einer Feier teilzunehmen, die Bedeutung, Geschichte und Wirkung hat.“

Freedom 250 zuvor gescheitert

Die Ankündigung von America’s Block Party folgt dem Scheitern der separat organisierten Konzertreihe Freedom 250, die Präsident Trump zugunsten einer Kundgebung absagte, die er nun selbst anführen will. Die ursprünglich von Trump-Vertrautem Keith Krach initiierte Reihe zerbrach, nachdem angekündigte Acts – darunter Martina McBride, Bret Michaels, the Time, the Commodores, Young MC und weitere – das Lineup verließen. Viele gaben an, sich getäuscht gefühlt zu haben, da ihnen versichert worden war, es handele sich um eine überparteiliche Veranstaltung.