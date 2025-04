Hier sehen: Billy Idol und Avril Lavigne zelebrieren „77“ bei Kimmel

„77“ gehört zu den Überraschungen auf dem neuen Album von Billy Idol: „Dream Into It“. Der Pop-Punk-Song ist ein Duett mit der „Sk8er Boi“-Sängerin Avril Lavigne. Am Montagabend (28. April) war er nun auch zum ersten Mal live zu erleben.

Die beiden spielten ihn in schön antiquiertem Lederjacken-Outfit bei „Jimmy Kimmel Live!“ Idols langjährigem Gitarrist Steve Stevens kam mit seinem wilden Solo allerdings ebenfalls viel Aufmerksamkeit zu. Das roughe, aber sehr zugängliche Stück ist inspiriert von britischen Straßenprotesten in den Siebzigern.

„Ich habe einfach darüber nachgedacht, dass sich die heutige Situation in Amerika nicht so sehr von der in England in den Siebzigern unterscheidet, denn damals herrschte im Grunde genommen Krieg zwischen den Gewerkschaften und den Regierungen“, so Billy Idol in einem Interview mit „Consequence“.

Das, was im Amerika unter Trump passiere, nannte der Sänger einen „Angriff auf die Vielfalt“ und „im Grunde auch einen Angriff auf die Einwanderer“, die nichts anderes vorhätten, als zu arbeiten.

Billy Idol ist ab Mittwoch (30. April) auf US-Tour mit Joan Jett und den Blackhearts. Erster Stopp ist in Phoenix. Der erste Teil der Tour dauert bis zum 23. Mai und endet in Toronto. Im Juni ist der Musiker auch für vier Gigs in Deutschland zu sehen. Motto seiner Konzertreise: „It’s a nice day to … tour again“.

Billy Idol live in Deutschland 2025

18.06. Northeim | Waldbühne

27.06. München | Königsplatz

29.06. Bonn | Kunst!Rasen

02.07. Wiesbaden | BRITA-Arena