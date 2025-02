Billy Idol live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Billy Idol kommt im Juni für vier Konzerte nach Deutschland. Motto der Konzertreise: „It’s a nice day to … tour again“. Fans erkennen die Zeilenabwandlung aus „White Wedding“ natürlich sofort.

Billy Idol live in Deutschland 2025:

18.06. Northeim | Waldbühne

27.06. München | Königsplatz

29.06. Bonn | Kunst!Rasen

02.07. Wiesbaden | BRITA-Arena

Tickets:

Tickets für die „It’s a Nice Day To… Tour Again!“ – Tour sind ab dem 19. Februar 2025, 11:00 Uhr auf www.reservix.de (exkl. München, für diese Show gibt es einen Pre-Sale auf www.eventim.de) erhältlich. Am 21. Februar, 11:00 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.

Neues Album

Billy Idol wird, vermeldet seine PR, in Kürze Einzelheiten zur bevorstehenden Veröffentlichung seines neuen Albums bekannt geben, das später in diesem erscheinen soll.

Rock Hall Of Fame: Mariah Carey, Oasis, Billy Idol und mehr nominiert

Die Nominierungen für die Class of 2024 der Rock and Roll Hall of Fame sind da – und die Liste umfasst Mariah Carey, Phish, Outkast, Oasis, Billy Idol, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, Soundgarden, The White Stripes, Joe Cocker, Bad Company, Black Crowes, Chubby Checker und Maná.

Die Namen der Preisträger:innen werden Ende April bekannt gegeben, ebenso wie die Namen der Künstler, die den Musical Influence Award, den Musical Excellence Award und den Ahmet Ertegun Non-Performer Award erhalten. Die jährliche Zeremonie findet dann im Herbst in Los Angeles statt.

„Diese bemerkenswerten Nominierten haben jeweils ihren eigenen musikalischen Stil und ihre eigene Attitüde geschaffen und damit Generationen von Musikliebhabern beeinflusst und zum sich ständig weiterentwickelnden Sound und zum kontinuierlichen Wachstum des Rock & Roll beigetragen“, so John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Acht der 14 Nominierten sind zum ersten Mal auf dem Stimmzettel

Um sich für die diesjährige Wahl zu qualifizieren, musste die erste Single oder das erste Album eines jeden Nominierten im Jahr 2000 oder früher veröffentlicht worden sein. Acht der 14 Nominierten (Bad Company, The Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Maná, Outkast und Phish) sind zum ersten Mal auf dem Stimmzettel. Sie alle waren bereits in den Vorjahren wählbar. (Chubby Checker ist mit 41 Jahren am längsten dabei.)

Dies ist die dritte Nominierung für Soundgarden und die zweite für Oasis, Mariah Carey, Cyndi Lauper, White Stripes und Joy Division/New Order.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Joy Division und New Order sind technisch gesehen zwei verschiedene Bands. New Order wurde jedoch von den überlebenden Joy-Division-Mitgliedern Peter Hook, Bernard Sumner und Stephen Morris nach dem Tod von Frontmann Ian Curtis im Jahr 1980 gegründet. Das einzige weitere Mitglied der Band war die Keyboarderin Gillian Gilbert. Die beiden Bands haben mehr gemeinsame DNA als die Faces und die Small Faces, die 2012 als eine Band aufgenommen wurden.

New Order sind seit 2005 nicht mehr mit Hook aufgetreten

New Order sind seit 2005 nicht mehr mit Hook aufgetreten. Die Beziehungen zwischen den beiden Lagern sind nach einem Rechtsstreit angespannt, aber die Hall of Fame ist vielleicht der einzige Ort, an den sie zurückkehren würden, um ein paar Songs zu Ehren ihrer Vergangenheit aufzuführen.

„Es wird eine schwierige Preisverleihung werden, wenn wir dort ankommen, aber wie meine Frau sagte, müssen wir uns über diesen Dinge stehen … und nett und höflich sein und das Beste denken“, sagte Hook 2023 gegenüber „Billboard“. „Vielleicht ist dies der Olivenzweig, den wir brauchen, um die Ungerechtigkeiten, die mit New Order geschehen sind, zu beenden. Es ist eine sehr merkwürdige Position, aber wir sind nicht die erste Gruppe, die sich gegenseitig geächtet hat, und wir werden auch nicht die letzte sein.“

Gibt es sogar eine Outkast-Reunion?

Die Zeremonie könnte Outkast auch zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Abschiedstournee 2014 wieder zusammenbringen. In seinem jüngsten ROLLING-STONE-Interview zeigte sich André 3000 jedoch nicht sonderlich interessiert an einer Wiedervereinigung der Gruppe. „Ich wusste schon mit 25, dass ich in einem bestimmten Alter nicht mehr auf der Bühne stehen möchte, um diese Songs zu spielen“, sagte er. „Sie erforderten eine gewisse Energie. Ehrlich gesagt, bin ich kein großer Fan davon, zurückzublicken. Das tue ich einfach nicht. Ich bin dankbar für alles, was passiert ist, aber es war eine Zeit. Für mich ist es genau das. Es war eine großartige Zeit, und ich wünschte, ihr wärt alle dabei gewesen.“

Ein Datum für die diesjährige Zeremonie wurde noch nicht bekannt gegeben, aber normalerweise findet sie im Oktober oder November statt. Oasis werden zu dieser Zeit Reunion-Shows in Asien, Australien und Südamerika spielen, und es ist möglich, dass sie nicht kommen können, vorausgesetzt, sie werden aufgenommen und haben überhaupt Interesse daran. „Scheiß auf die Rock n Roll Hall of Fame, die ist voll mit BUMBACLARTS“, postete Liam Gallagher letztes Jahr auf X. „Ihr wisst, dass ich keinen Wichs-Award von irgendeinem Greis mit Cowboyhut brauche.“

Mariah Carey stand im letzten Jahr auf dem Stimmzettel und war enttäuscht, dass sie es nicht geschafft hat. „Meine Gedanken sind, dass ich es nicht geschafft habe“, sagte sie letztes Jahr der „L.A. Times“. „Alle riefen mich an und sagten: ‚Ich glaube, du kommst rein‘, und ich war so aufgeregt. Aber dann ist es nicht passiert. Mein Anwalt [Allen Grubman] wurde vor mir in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.“