Bon Jovi und Robbie Williams: Neue Version von „We Made It Look Easy“

Bon Jovi legen „Forever“-Album neu auf – mit Bruce Springsteen, Robbie Williams und mehr

Bon Jovi haben eine neue Version von „We Made It Look Easy“ herausgebracht – gemeinsam mit Robbie Williams.

Wie „NME“ berichtet, wird die Neuauflage des Songs Teil des kommenden Albums „Forever (Legendary Edition)“ sein, das als Reinterpretation des Bon-Jovi-Albums „Forever“ aus dem Jahr 2024 erscheint. „Robbie ist einer der größten Entertainer überhaupt. Ich liebe seine Musik schon seit Jahren und fühle mich geehrt, dass er mich und die Band bei ‚We Made It Look Easy‘ begleitet“, so Frontmann Jon Bon Jovi. „Er hat diesen Text gelebt. Ich wusste, dass er es schaffen würde.“

„Forever (Legendary Edition)“ wird bereits am Freitag (24. Oktober) zu hören sein und 14 Titel enthalten. Auf der Platte sind zahlreiche namhafte Gäste vertreten, darunter Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Joe Elliott von Def Leppard und Jelly Roll. Die Lead-Single „Red, White and Jersey“ ist bereits erschienen, ebenso die Kollaborationen mit Bruce Springsteen („Hollow Man“) und Jelly Roll („Living Proof“).

Hier „We Made It Look Easy“ mit Robbie Williams anhören

Nach Stimmband-OP: Bon Jovi bat Freunde um Hilfe

„Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Kooperationen – es ist ein Werk, das aus der Not heraus entstanden ist“, sagte Bon Jovi ROLLING STONE. Seine Stimmbandoperation und die anschließende Reha hätten während der Veröffentlichung von „Forever“ im Juni 2024 stattgefunden und seien gut dokumentiert worden.

„Im Studio konnte ich für die Aufnahmen gut genug singen, aber die stimmlichen Anforderungen und Strapazen einer Tournee waren für mich noch unerreichbar. Da ich nicht in der Lage war, auf Tournee zu gehen oder ein Album zu promoten, auf das wir alle sehr stolz waren, beschloss ich, einige Freunde um Hilfe zu bitten.“ Sie alle seien „großartige Sänger, Künstler und einfach tolle Menschen“.

Hier in „Living Proof“ mit Jelly Roll hineinhören

„Es geht um UNS“

Bon Jovi ergänzte: „Das Ergebnis ist ein Album mit einer neuen Perspektive und einem neuen Geist – ein Kollaborationsalbum, das beweist, dass wir alle in dieser Welt mit ein wenig Hilfe von unseren Freunden zurechtkommen.“ Er empfinde große Freude und Dankbarkeit bei der Veröffentlichung dieses Albums, und das spiegele sich auch in der Musik wider. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es immer etwas Größeres als MICH gibt, und das ist WIR.“

Bon Jovi – „Forever (Legendary Edition)“: Tracklist

„Red, White and Jersey“ „Legendary“ (mit James Bay) „We Made It Look Easy“ (mit Robbie Williams) „Living Proof“ (mit Jelly Roll) „Waves“ (mit Jason Isbell) „Seeds“ (mit Ryan Tedder) „Kiss the Bride“ (mit Billy Falcon) „The People’s House“ (mit The War & Treaty) „Walls of Jericho“ (mit Joe Elliott) „I Wrote You a Song“ (mit Lainey Wilson) „Living in Paradise“ (mit Avril Lavigne) „My First Guitar“ (mit Marcus King) „Hollow Man“ (mit Bruce Springsteen) „We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil“ (mit Carin León)

„Forever“ erschien 2024 zum 40-jährigen Bestehen der Band. Es ist das 16. Studioalbum der Amerikaner. 2022 hatte sich Sänger Jon Bon Jovi einer Stimmband-Operation unterzogen. Daraufhin fand er nach eigenen Angaben seine Freude und sein Selbstvertrauen im Gesang wieder, woraus die Platte entstand.