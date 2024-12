Verschwörungstheoretiker: Ab 2003 ist eine Doppelgängerin an Avril Lavignes Stelle getreten

Aus dem ROLLING-STONE-Archiv 25. April 2016:

Jede gute Verschwörungstheorie wartet mit stichfesten Argumenten auf. Die noch Ungläubigen werden mit Fakten bombardiert, deren Schlagkraft sie sich einfach nicht entziehen können.

Avril-Lavigne-Fans also aufgepasst: Die kanadische Sängerin nahm sich 2003 das Leben. Das behauptete zumindest eine portugiesische Homepage.

Depressionen sollen sie in den Selbstmord getrieben haben, ein Double stellt nun die Sängerin dar.

Nur 1,55 Meter groß

Doch da haben die Drahtzieher nicht mit den geschulten Augen etwaiger Beobachter gerechnet.

Man kann der neuen Avril buchstäblich an der Nase ablesen, dass sie eine Fälschung ist. Die vollkommen veränderte Form spricht Bände und ist keinesfalls Ergebnis eines schönheitschirurgischen Eingriffs.

Ebenso ist die Doppelgängerin nur 1,55 m groß, während Original-Lavinge ganze drei Zentimeter größer war. Etwas früh für altersbedingte Schrumpferscheinungen …

Zudem habe sich die Stimme gewandelt und sei höher. Zufall? Biologisch erklärbar? Nein! Alles Anzeichen dafür, dass es sich nicht um die echte Avril handelt.

Die Theorie zog ihre Kreise und so wurden alsbald Liedtexte zitiert, in denen die neue Avril das Verschwinden der Original-Avril andeutet. So heißt es im Lied ‚Slipped Away’ sicher nicht zufällig: „Es war keine Täuschung, es geschah, du bist gestorben“.

Doch allem voran steht das veränderte Äußere. Neben der eindeutig verräterischen Nase der Doppelgängerin, ist der Wandel im Look Lavignes DAS Indiz schlechthin: „Original-Avril sagte, dass sie niemals süße, modische Kleidung im Stil einer Diva tragen würde (sie hasste Sängerinnen, die sich adrett kleideten und sie lehnte den Begriff ‚Diva’ ab). Die Neue kleidet sich genau so und erhält den Titel einer Diva, ohne dass es sie stört.“

Nur Betrug!

Doch dann kursierte ein Foto im Netz, welches die Sängerin zu der Zeit beim Einkauf zeigt, als sie eigentlich krankheitsbedingt ans Bett gefesselt war. Lebt die Ur-Avril etwa doch noch? Wollte sie sich einfach aus dem Trubel des öffentlichen Lebens zurückziehen und spann daher dieses Lügengeflecht, um sich durch die Anteile an den Hits der neuen Avril zu finanzieren?

Dann kam die große Wende, als einer der Initiatoren der Theorie plötzlich via Facebook verkündete, dass alles nur Lug und Betrug war: „Der Blog war mein Weg zu zeigen, dass Verschwörungstheorien wahr erscheinen mögen. Viele Leute glauben alles, was sie im Internet sehen, aber stimmt es wirklich? […] Avril Lavigne ist niemals gestorben, sie wurde niemals von einem Double ersetzt, ich habe diese Theorie entworfen, um zu sehen, ob die Leute sie glauben würden, und Tausende glaubten, dass es stimmt.“

Und diese Massen waren, einmal von Lavignes Ableben überzeugt, auch nicht mehr umzustimmen. Viel wahrscheinlicher schien da doch, die Annahme, dass der Post von einem Hacker stammte, der die Gemeinde untergraben wollte.

Auf all die Geschehnisse bei einem Interview in Brasilien angesprochen, zeigte sich Avril Lavigne irritiert. Sicherlich war dies nur ein geschicktes Täuschungsmanöver der Fälschung. Oder nicht?

So sieht Lavigne übrigens im Mai 2017 aus: