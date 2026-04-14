Billy Idol über die Hall of Fame: „Man hätte es sich nicht besser träumen können“

Wie die meisten der 2026er-Klasse der Rock & Roll Hall of Fame ist Billy Idol seit einer ganzen Weile nominierungsberechtigt. Doch anders als bei Iron Maiden, Sade oder Oasis muss niemand rätseln, ob er auch tatsächlich erscheinen wird. Als Idol wenige Stunden vor der öffentlichen Bekanntmachung bei „American Idol“ per Zoom zugeschaltet wurde, strahlte er übers ganze Gesicht. „Von seinen Peers anerkannt zu werden ist unglaublich“, sagt er. „Man weiß nie wirklich, was andere über einen denken – aber das gibt einem einen Hinweis.“

Wir sprachen mit Idol über die Ehrung, seine ersten Gedanken zum Ablauf des Abends, die anderen Nominierten, Erinnerungen an Ozzy Osbournes Aufnahme 2024, die Anfänge der britischen Punkbewegung und seine Pläne für die Zukunft.

Herzlichen Glückwunsch zur großen Neuigkeit. Das war aber auch längst überfällig.

Es ist unglaublich. Ich bin wirklich aufgeregt.

Wie er es erfuhr

Wie haben Sie es erfahren?

Mein Manager hat es mir vor ein paar Tagen gesagt. Ich dachte, es würde mich nicht so sehr bewegen – bis ich Steve Stevens am Telefon davon erzählt habe. Da wurde ich ziemlich emotional. Das zeigt mir, dass mir diese Auszeichnung wirklich etwas bedeutet. Es ist fantastisch, von seinen Peers in der Musikwelt gewürdigt zu werden.

Ich bin einfach froh, dass wir es von Anfang an aus den richtigen Gründen gemacht haben. Wir haben schon Punk-Rock gespielt, bevor er in England explodierte. Wir haben es aus Liebe gemacht, aus purer Leidenschaft, für die wenigen anderen, die damals darauf standen. Und dann explodierte alles, nachdem die Sex Pistols in der [Bill-Grundy-]Sendung aufgetreten sind. Das hatte niemand erwartet. Und dann, boom, wollte plötzlich jede Plattenfirma in England eine Punkband – und da waren wir.

Ich habe es von Anfang an aus Liebe gemacht. Und aus diesem Grund mache ich es seit 50 Jahren weiter. Wenn das bei den anderen Musikern in der Rock Hall etwas ausgelöst hat, dann ist das wunderbar.

Zwanzig Jahre Wartezeit

Das ist Ihre zweite Nominierung. Sie sind seit 20 Jahren berechtigt. Haben Sie irgendwann gedacht, es passiert einfach nicht?

Na ja, „gedacht“ wäre übertrieben. Man fragt sich einfach, weil so viele es noch nicht geschafft haben. Die New York Dolls sind nicht drin. Es gibt so viele, die es verdient hätten. Man denkt dann so: „Warum sollte ausgerechnet ich rein?“

Aber ich habe mich wirklich diesem Leben verschrieben – fast wie einer Berufung. Es ist etwas, wovon ich seit meinem siebten Lebensjahr geträumt habe, als ich mich in Rock & Roll verliebte. Ich war ein Fan der Musikrevolution, die parallel zu unserem Aufwachsen stattfand. Und dann durfte ich 1976 mit Generation X selbst daran teilhaben.

Das Timing ist ziemlich gut, wenn man an den aktuellen Dokumentarfilm und die letzte Tour denkt, die auch im Madison Square Garden Station machte. Das wirkt wie Teil einer Welle.

Ja. Wir haben gerade die größte Tour gemacht. Nicht die längste, aber die aufwendigste Produktion, die ich je auf die Beine gestellt habe. Wir waren letztes Jahr in Arenen. Wir haben im Madison Square Garden und in Wembley gespielt. Es lief wirklich großartig. Und mit dem Dokumentarfilm „Billy Idol Should Be Dead“ und dem Album „Dream Into It“, die letztes Jahr erschienen sind, gibt es viel zu feiern. Wenn das die Abstimmung beeinflusst hat – ich hoffe es.

Ein perfekter Lohn

In gewisser Weise haben wir seit 2022 und 2023 auf diesen Moment hingearbeitet. Beide Jahre haben wir eine EP veröffentlicht. Letztes Jahr kam dann das Album, und jetzt der Dokumentarfilm. Wir haben uns auf diesen Moment zubewegt, und das ist die perfekte Belohnung. Man hätte es sich wirklich nicht besser träumen können. Es ist absolut perfekt.

Sie waren vor ein paar Jahren bei der Hall of Fame, als Ozzy Osbourne aufgenommen wurde.

Das war ein großartiger Abend. Ich hatte über die Jahre viel Kritik an der Rock Hall gehört, und viele, die aufgenommen wurden, sagten, sie wollten gar nicht rein, und äußerten sich negativ darüber. Aber ich habe es wirklich genossen. Ozzy Osbournes Aufnahme war ein ganz besonderer Abend. Es war fantastisch, mit den anderen Musikern auf der Bühne zu stehen und danach backstage mit Dr. Dre, Method Man und tausend anderen Leuten abzuhängen.

Ich dachte: „Wenn das so ist…“ Es fühlte sich großartig an. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, auf die ich sonst nie gestoßen wäre. Ozzy zu ehren war unglaublich, und es hat mir die positive Seite davon gezeigt. Deshalb bin ich absolut begeistert, dass ich jetzt selbst drin bin.

Die Klasse 2026

Das ist eine wirklich starke Klasse in diesem Jahr. Phil Collins schafft es endlich als Solokünstler rein.

Er ist ein fantastischer Musiker. Ich habe einmal mit ihm zusammengearbeitet, bei einer Wohltätigkeitsproduktion von „Tommy“ der Who [1989]. Er spielte Uncle Ernie, ich war Cousin Kevin. Er ist großartig. Ich habe gerade erst mit seinem Sohn [Nic] zusammengearbeitet. Er war mit seiner Band [The Effect] auf Tour mit uns. Ich liebe auch Joy Division und Oasis. Das sind fantastische Bands.

Es ist verrückt, dass Joy Division/New Order ebenfalls erst jetzt aufgenommen werden. Die haben die Welt verändert.

Wirklich. Ein großer Grund, warum ich angefangen habe, Musik im Stil von „Dancing With Myself“ zu machen, war das Hören von Bands wie Joy Division – dieses Begradigen der Grooves. Diese ganze Zeit war unglaublich aufregend für uns, weil jeden Tag etwas Frisches passierte oder eine neue Band auftauchte, die einen umgehauen hat. Manchester und London vibrierten, und andere Städte in England auch. Es war faszinierend zuzusehen, wie das alles wuchs und sich dann in die Achtziger fortsetzte. Die letzten 50 Jahre mitzuerleben und Teil davon zu sein – das ist schon außergewöhnlich.

Iron Maiden haben es ebenfalls verdient.

Die sind genauso lange dabei wie ich, wenn nicht länger.

Punk, Hip-Hop und Haltung

Dann ist da noch der Wu-Tang Clan. Manche sagen, Hip-Hop gehöre nicht in die Rock & Roll Hall of Fame – was für mich noch nie Sinn ergeben hat.

Wenn irgendjemand eine Rock-&-Roll-Haltung hat, dann der Wu-Tang. [Lacht] Verdammt nochmal. [Lacht]

Und dann Sade und Luther Vandross.

Sade ist eine fantastische Künstlerin. Dasselbe gilt für Luther Vandross. Er hat mit David Bowie und allen anderen zusammengearbeitet. Er gehört zum Kanon der Musik, mit der wir aufgewachsen sind. Es hat viel mit Haltung zu tun und damit, ob man die Kultur geprägt hat. Ich glaube, die meisten dieser Künstler haben das auf die eine oder andere Weise getan.

Es ist großartig, dass Steve Stevens gemeinsam mit Ihnen aufgenommen wird.

Ich war so erleichtert zu wissen, dass Steve mit mir reinkommt, wenn ich es schaffe. Wenn irgendjemand diese Aufnahme verdient hat, dann er. Er ist ein überragender Musiker, der sein Handwerk jeden Tag verfeinert. Ich habe ihn buchstäblich dabei beobachtet, wie er mit dem Schraubenzieher an seinem Equipment gearbeitet hat – das macht er selbst, nicht jemand anderes. Er ist das komplette Paket. Er ist das Echte.

Der Moment am Podium

Ihr Moment am Podium wird sehr emotional sein.

Ja. Das hier war ein Traum für mich. Seit ich sieben Jahre alt war, habe ich davon geträumt, in einer Rockband zu sein – egal ob als Gitarrist, Sänger oder Songwriter. Ich habe jahrelang davon geträumt und nie wirklich gewusst, ob ich je die Chance bekommen würde. Und dann hat Punk die Tür aufgestoßen und das Spielfeld verändert. Leute wie ich, die nicht unbedingt die größten Musiker waren, bekamen dadurch eine Chance – aber auf eine Art, bei der man innerhalb dieser Musik wachsen konnte.

Wer sollte Sie aufnehmen?

Wir fangen gerade an, über all das nachzudenken. Ich weiß, dass wir in einer wirklich guten Verfassung sind – meine Band, Steve und ich –, um bei der Rock & Roll Hall of Fame aufzutreten. Wir sind super eingespielt. Wir haben letztes Jahr eine unserer größten Touren gemacht. Wir sind bereit. [Lacht]

Am Ende des Abends gibt es manchmal eine große All-Star-Jam-Session. Können Sie sich eine mit Ihnen, Phil Collins, dem Wu-Tang Clan, New Order und Iron Maiden vorstellen?

Ja. Fantastisch.

Was noch kommt

Es ist wirklich schwer vorstellbar, welchen Song man dafür nehmen würde, der für alle funktioniert.

Das frage ich mich auch. Das müssen wir alle zusammen besprechen. Im Moment ist es einfach alles ein bisschen… whoo.

Wie Sie sagten, müssten die New York Dolls längst drin sein. Dasselbe gilt für die Buzzcocks.

Genau. Das ist auch etwas, worüber ich nachgedacht habe. „Warum sollte ich reinkommen, wenn die New York Dolls, von denen wir uns haben inspirieren lassen, noch nicht drin sind?“ Der Grund, warum wir Punk liebten, waren die New York Dolls, das Velvet Underground und Iggy Pop.

Was bleibt Ihnen noch zu erreichen, nachdem Sie das von Ihrer Liste gestrichen haben?

Ich habe wirklich keine Unmengen an Alben gemacht. Ich glaube, ich habe zehn Billy-Idol-Alben aufgenommen. Da ist noch viel Luft nach oben. Als ich Elton John besucht habe, lagen seine Alben backstage überall auf dem Boden. Das war wie ein gelber Ziegelsteinweg, der ewig weiterging. Ich dachte: „Wie viele Alben hat dieser Mann eigentlich?“

Ich habe also noch eine Menge Musik zu machen. Und ich bin in einer wirklich guten Verfassung, sie zu machen – nicht nur für den Auftritt bei der Aufnahmezeremonie. Wir haben mit unserer Musik auf diesen Moment hingearbeitet. Wir haben unser Publikum gefüttert. Ich bin wirklich aufgeregt. Im Juni werden wir neue Musik veröffentlichen. In welche Richtung es geht, weiß ich noch nicht genau. Darüber fangen wir gerade erst an zu reden.

Diese Neuigkeit wird in etwa fünf Stunden öffentlich. Ich bin sicher, Ihr Telefon wird dann glühen.

Das wird es.