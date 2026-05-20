Billy Joel distanziert sich von kommendem Biopic und nennt den Film „rechtlich und professionell verfehlt“

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Ein neues Biopic über die frühen Jahre von Billy Joel ist offiziell in Entwicklung – mit Editor und Regisseur John Ottman am Steuer. Joels Management macht jedoch unmissverständlich klar: Der Singer-Songwriter hat das Projekt nicht autorisiert.

Laut „Variety“ wird der Film mit dem Titel „Billy & Me“ Joels prägende Jahre vor seinem Durchbruch in den 1970ern beleuchten und die Erfahrungen und Beziehungen nachzeichnen, die eine der beständigsten Musikstimmen Amerikas formten.

Auf die Ankündigung des Films reagierte Joels Repräsentanz mit scharfer Kritik. „Seit 2021 wurden alle Beteiligten offiziell darüber informiert, dass sie nicht im Besitz von Billy Joels Lebensrechten sind und die für dieses Projekt erforderlichen Musikrechte nicht erwerben können“, erklärte ein Sprecher gegenüber ROLLING STONE. „Billy Joel hat dieses Projekt in keinerlei Hinsicht genehmigt oder unterstützt. Jeder Versuch, ohne seine Zustimmung voranzugehen, wäre sowohl rechtlich als auch professionell verfehlt.“

Joels erster Manager als Erzähler

Möglicherweise bedingt durch Joels fehlende Beteiligung wird „Billy & Me“ aus der Perspektive von Joels erstem Manager Irwin Mazur erzählt, der den späteren Star 1966 entdeckte und 1970 offiziell unter Vertrag nahm. Unter Mazurs Regie sicherte sich Joel 1972 einen Plattenvertrag bei Columbia Records – der Grundstein für seinen späteren weltweiten Erfolg.

Laut „Variety“ hat die Produktion Mazurs exklusive Lebensrechte gesichert, ebenso wie die von Joels langjährigem Freund, Schlagzeuger und Videodirektor Jon Small, der als Berater, ausführender Co-Produzent und Second-Unit-Regisseur an dem Film mitwirken soll. Das Drehbuch schreibt Filmmaker Adam Ripp, der das Projekt unter seiner Produktionsfirma ArtPhyl Pictures realisiert.

„Dies ist die ehrlichste, herzlichste und authentischste Darstellung von Billys frühem Leben und seinem Aufstieg zu einer der größten Musikstimmen unserer Zeit“, sagte Small über den Film. „‚Billy & Me‘ ist in der Wahrheit verwurzelt, mit Sorgfalt gestaltet und mit dem Blick von Menschen gebaut, die Billy wirklich kennen und lieben“, fuhr er fort. „Allzu oft gehen Geschichten über Künstler in Übertreibungen oder Mythenbildung verloren. ‚Billy & Me‘ spiegelt die echte Geschichte mit Integrität und Respekt wider. Ich habe Billy zum ersten Mal getroffen, als er 16 Jahre alt war, und nach der Lektüre des Drehbuchs hatte ich das Gefühl, dass die Filmemacher wirklich verstanden haben, wer er war, bevor die Welt seinen Namen kannte.“

Casting läuft, Dreh ab Herbst

Das Casting für „Billy & Me“ läuft derzeit, der Produktionsstart ist für Herbst 2026 geplant – gedreht wird in Kanada und New York.

Vor „Billy & Me“ war Ottman als leitender Editor am Michael-Jackson-Biopic „Michael“ beteiligt, das Anfang dieses Jahres mit großem kommerziellem Erfolg und viel Begeisterung in die Kinos kam.