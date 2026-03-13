„Musste weinen“: Alexa Rays Gesundheitsupdate zu Billy Joel

Zehn Monate nachdem Billy Joel seine Tourneekarriere beendet hat, weil bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert wurde, gibt seine Tochter Alexa Ray Joel Entwarnung: Er komme gut damit zurecht. „Er macht regelmäßig Physiotherapie und es geht ihm großartig“, sagte sie kürzlich dem Hollywood Reporter. „Er hat abgenommen, weil er Diät hält. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist ein echter Trooper, so belastbar und mit dem festen Willen, gesund und proaktiv zu bleiben. Er ist ein Kämpfer.“

Bei seinem letzten vollständigen Auftritt im Februar 2025 war er auf der Bühne zusammengebrochen. „Als ich die Aufnahmen sah, musste ich weinen. Aber dann begleitete ich ihn zu den Ärzten, und wir haben alles im Griff“, sagte Alexa Ray dem THR. „Ich sage ihm immer nur: Bleib gesund.“

Im Mai 2025 sagte Joel die verbliebenen Stadiontermine des Jahres ab. Die Diagnose hatte sein Hörvermögen, seine Sehkraft und sein Gleichgewicht beeinträchtigt und das Auftreten damit nahezu unmöglich gemacht. Die Cleveland Clinic beschreibt die Symptome eines NPH als ähnlich denen einer Demenz – mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Zustand reversibel ist. Sein Arzt riet ihm, die Bühne vorerst hinter sich zu lassen und sich der Physiotherapie zu widmen, bis er sich wieder fit genug zum Performen fühle. „Es tut mir aufrichtig leid, unser Publikum zu enttäuschen, und ich danke euch für euer Verständnis“, erklärte Joel in einem Statement.

Joel im Gespräch mit Bill Maher

Zwei Monate später sprach Joel in der Talkshow des Moderators und Podcasters Bill Maher über seinen Zustand. „Ich fühle mich gut“, sagte er, fügte aber hinzu: „Mein Gleichgewicht ist zum Kotzen. Es ist wie auf einem Boot.“

Im Januar stand Joel dann wieder auf einer Bühne – er sang zwei Songs mit den Turnstiles, einer Billy-Joel-Coverband in Wellington, Florida. Mit der Gruppe spielte er „We Didn’t Start the Fire“ und „Big Shot“. „Ich hatte eigentlich nicht vor, heute Abend aufzutreten“, sagte Joel dem Publikum.

„Einmal Performer, immer Performer!“, kommentierte Alexa Ray gegenüber dem THR. „Aber die Gesundheit geht vor. Ich habe gesagt: ‚Wenn du wieder auftrittst, bleib bitte am Klavier sitzen. Kein Herumwerfen mit dem Mikrofonständer!’“

Ehrung in der Carnegie Hall

Am Donnerstagabend trat Joel selbst nicht in der New Yorker Carnegie Hall auf, wo sein Vermächtnis von Mary Chapin Carpenter, Natalie Merchant, Rufus Wainwright und Alexa Ray Joel gefeiert wurde – aber Alexa Ray sorgte dafür, dass er es sich in seinen Kalender eingetragen hat und als Zuschauer dabei war. ROLLING STONE sah ihn im Publikum.

Der Konzertveranstalter Michael Dorf sagte ROLLING STONE kürzlich, die Idee, Joel zu ehren, sei ihm beim Schauen der HBO-Dokuserie „And So It Goes“ gekommen. „Ich meldete mich, und sie reagierten sofort positiv“, sagte er. „Ich glaube, es gibt sehr viel Zuneigung für Billy und den Wunsch, seine Musik zu hören. Dass es seine Band ist – das begeistert die Leute. Wir waren ausverkauft, ohne einen einzigen Künstler zu nennen, der auftreten würde, und wir haben ein großartiges Lineup zusammengestellt, weil die Leute uns vertraut haben.“