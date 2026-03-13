Billy Joel beim Tribute-Konzert in der Carnegie Hall: Gebadet in Liebe

Am 4. Juni 1977 änderte sich Billy Joels Leben für immer, als Produzent Phil Ramone ihn in der Carnegie Hall spielen sah und so beeindruckt war, dass er anbot, sein nächstes Album zu produzieren: „The Stranger“. Die Platte war so erfolgreich, dass Joel im Jahr darauf ins Madison Square Garden wechselte, dort in den folgenden fünf Jahrzehnten sage und schreibe 149 weitere Male auftrat – und nie wieder als Headliner in der Carnegie Hall stand. Er war schlicht zu groß für den vergleichsweise intimen Saal.

Doch am Donnerstagabend kehrte Joel in die Carnegie Hall zurück – diesmal als Zuschauer. Ein fantastisch vielfältiges Lineup aus Rufus Wainwright, Rob Thomas, Yola, Itzhak Perlman, Andrew McMahon, Matt Nathanson, Pat Monahan, Bettye LaVette, Ledisi, Wyclef Jean und seiner Tochter Alexa Ray Joel spielte seine Songs im Rahmen der Music-Of-Konzertreihe von City-Winery-Gründer Michael Dorf, die in den vergangenen 20 Jahren über zwei Millionen Dollar für Musikbildungsprojekte eingespielt hat.

Joel saß neben Pink im ersten Rang des Saals und betrat die Bühne selbst zu keinem Zeitpunkt. Er kämpft gegen den Hirnzustand Normaldruckhydrozephalus, und sein einziger Live-Auftritt seit Februar 2025 war ein Gastspiel mit zwei Songs bei der Billy-Joel-Tributeband Turnstiles am 2. Januar in Wellington, Florida. Seine langjährige Tourband – ohne Gitarrist und Sänger Mike DelGuidice, der diese Woche zwei Gigs in Florida hatte – fungierte als Hausband und spielte Songs, die sie mit dem Piano Man selbst hundertfach gespielt haben, dazu einige unerwartete Raritäten und einen Track, den keiner von ihnen je zuvor gespielt hatte.

Einig in der Liebe zu Joel

„Ich habe das Gefühl, dass es 2026 schwer ist, irgendetwas zu finden, worüber wir uns einig sind“, sagte Matt Nathanson früh am Abend zum Publikum. „Die Welt will uns weismachen, dass wir nicht alle im selben verdammten Team sind. Aber heute Nacht, am 12. März, können wir uns alle einigen: Billy Joel ist ein Meister des Songwritings, eine Legende … und ich bin kurz davor, ohnmächtig zu werden vor Aufregung.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war die Grundstimmung des ganzen Abends. Nathanson brachte den Saal mehr zum Kochen als alle anderen: zuerst mit einer zärtlich-reduzierten Solo-Acoustic-Version von „I Go to Extremes“, dann mit einem donnernden „Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)“, bei dem der gesamte Saal mitsang. (Man merkt, dass man unter eingefleischten Billy-Joel-Fans ist, wenn alle „That was so many years ago/Before we all lived here in Florida/Before the Mafia took over Mexico“ im perfekten Einklang singen. Das war kein Radiohit, noch nicht mal eine Single.)

Yola eröffnete den Abend mit einem energiegeladenen „Movin‘ Out (Anthony’s Song)“, das jedem Mitglied von Joels Band Raum zur Entfaltung gab; Rob Thomas lieferte ein beseeltes „Vienna“; Train-Frontmann Pat Monahan verlangsamte das Tempo mit einem zarten „She’s Always a Woman“; und Mary Chapin Carpenter spielte ein schauriges „And So It Goes“ mit minimaler Begleitung.

Raritäten und Familienmomente

Jon McLaughlin griff auf „Everybody Loves You Now“ vom 1971er-Album „Cold Spring Harbor“ zurück, und Alexa Ray Joel verwandelte „This Night“ vom Album „An Innocent Man“ in eine Torch-Ballade. „Dad, ich möchte diesen Song dir widmen, meinem musikalischen Helden – dir und Beethoven“, sagte sie und spielte damit auf die Tatsache an, dass Ludwig van Beethoven als Co-Autor des Tracks geführt wird. „Ich möchte diesen Song auch meiner Mutter widmen, die meine goldene Muse ist. Danke, dass du mich gemacht hast.“

Rufus Wainwright folgte mit einer reduzierten Version von „Lullabye (Goodnight, My Angel)“, die Joel für Alexa geschrieben hatte, als sie noch klein war. „Diesen Song zu singen ist so wunderschön“, sagte er, „besonders wenn man selbst eine Tochter hat, was bei mir der Fall ist. Ich denke heute Nacht an sie.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ledisi sang eine mitreißende Version von Joels 2024er-Comeback-Song „Turn the Lights Back On“, und O.A.R.-Frontmann Marc Roberge schmetterte „The Downeaster Alexa“ – begleitet von Geiger Itzhak Perlman, der auf der Originalaufnahme mitgewirkt hatte.

Wyclef, LaVette und eine Überraschung

Nur Stunden nachdem seine Fugees-Bandkollegen Lauryn Hill und Pras ihren Rechtsstreit über die katastrophale Reunion-Tour 2023 beigelegt hatten, ließ Wyclef Jean einen Freestyle-Rap vom Stapel („I’m a microphone pro/I came to represent for my homie Billy Joel“) und spielte „My Life“ zusammen mit Schülerinnen und Schülern öffentlicher New Yorker Schulen aus dem gemeinnützigen Musikprogramm Music Will. Ihr junger Pianist war besonders beeindruckend.

Bettye LaVette liefert bei solchen Veranstaltungen immer etwas Besonderes ab, und ihr soul-durchtränktes, geschlechtlich umgekehrtes „He’s Got a Way“ war schlicht großartig. Neal Francis wiederum legte den in „Stiletto“ von 1978 verborgenen New-Orleans-Funk frei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sammy Rae verwandelte „River of Dreams“ mit Ukulele und ihren Scat-Qualitäten radikal, bevor sie die Band für „Get It Right the First Time“ vom Album „The Stranger“ zurückholte – ein Song, den Billy Joel selbst seit 1979 nicht mehr gespielt hat und den kein Mitglied seiner aktuellen Band je gespielt hatte, bis auf einem Probe-Gig am Vorabend. Wenig überraschend: Sie saßen perfekt. (Man könnte meinen, dass während seiner jahrzehntelangen MSG-Residency zumindest einmal „The Stranger“ in voller Länge dran gewesen wäre. Aber Joel ist einer der wenigen Classic-Rock-Ikonen, der nie auch nur einmal auf den Komplettalbum-Show-Zug aufgesprungen ist.)

Natalie Merchant überrascht

Natalie Merchant stand nicht auf dem offiziellen Programm, trat aber für ein bemerkenswertes „Allentown“ allein am Klavier auf – alle Achtzigerjahre-Hochglanzproduktion abgezogen, um die Bitterkeit und den Verlust freizulegen, der stets dicht unter der Oberfläche lag. „Ich bin im Rust Belt im Westen des Bundesstaats New York aufgewachsen“, sagte sie. „Ich lebte sechs Kilometer von einer Fabrik entfernt. Die Fabrik machte dicht, alle verloren ihre Jobs. Als ich diesen Song im Radio hörte, dachte ich: ‚Er singt über uns.’“

Wie bei jedem Billy-Joel-Konzert wurden die größten Hits für den Schluss aufgespart. Curtis Harding brachte den gesamten Saal dazu, bei „Uptown Girl“ mitzusingen; das Geschwister-Pop-Soul-Duo Lawrence machte aus „Only the Good Die Young“ einen Broadway-reifen Showstopper; Gavin DeGraw pflügte durch „Big Shot“; und ein sichtlich bewegter Andrew McMahon kam mit einer Mundharmonika-Halterung für „Piano Man“ auf die Bühne. „Wenn mein zehnjähriges Ich mich jetzt sehen könnte“, sagte er. „Als ich anfing, Klavier zu spielen, war das Erste, was mir meine Eltern gaben, Billy Joels Greatest Hits Volumes 1 and 2. Das wurde meine Bibel.“

Ein Abend voller Emotionen

Viele im Publikum reckten den ganzen Abend über die Hälse, um Joel zu beobachten, während er die Show in sich aufsog – besonders als seine Band „Scenes from an Italian Restaurant“ übernahm, mit Dan Orlando am Klavier und als Sänger, der sie den ganzen Abend über begleitet hatte. Dieser Song ist seit 50 Jahren der Höhepunkt so ziemlich jedes Billy-Joel-Konzerts. Es war ein wenig wehmütig, die Band ohne ihn spielen zu sehen – aber letztlich voller Freude, denn er war im Raum und spürte die überwältigende Welle der Zuneigung, die ihm entgegenschlug.

Die Show endete damit, dass alle für ein euphorisches „You May Be Right“ zurückkamen. Die Hoffnung stand im Raum, Joel könnte die Bühne betreten und mitspielen – so wie es Bruce Springsteen, R.E.M., Patti Smith und andere Music-Of-Geehrte in vergangenen Jahren getan hatten. Aber daraus wurde nichts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu diesem Zeitpunkt ist es gut möglich, dass Joel selbst nicht weiß, ob er jemals wieder auf Tour gehen wird. „Gesundheit geht vor“, sagte Alexa Ray Joel dem Hollywood Reporter am Nachmittag vor der Show. „Ich habe gesagt: ‚Wenn du wieder auftrittst, bitte bleib am Klavier sitzen. Kein Werfen des Mikrofonständers!’“

Das ist ein vernünftiger Rat. Und sollte er nie wieder auftreten, ist das vollkommen in Ordnung. Er hat uns über die Jahre so viel gegeben und hat eine lange und glückliche Rente mit seiner Familie mehr als verdient. Und wie der Abend in der Carnegie Hall bewies: Er hat ein Werk geschaffen, das uns alle überdauern wird.