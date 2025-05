Biopic über Michael Jackson steht vor einem Problem

Biopic über Michael Jackson: Kommt „Michael“ als Zweiteiler in die Kinos?

Lionsgate hat bestätigt, dass die mit Spannung erwartete Michael Jackson -Biografie Michael möglicherweise in zwei separate Filme aufgeteilt wird. Unter der Regie von Antoine Fuqua spielt Jacksons Neffe und Jermaine Jacksons Sohn Jaafar Jackson die Titelrolle.

„Wenn man sich am Ende die Musikbibliothek ansieht. Wenn man sich ansieht, was Michael Jackson in Bezug auf Musik und seinen Beitrag zur Kunst geleistet hat. Dann ist es eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, ob das alles bequem in einen Film passt oder nicht“, sagte Lionsgate-Filmchef Adam Fogelson gegenüber Deadline . „Wir werden in den kommenden Wochen bereit sein, konkretere Antworten zu geben.“

Hauptrolle übernimmt Jacksons Neffe

Fuqua hat derzeit dreieinhalb Stunden Filmmaterial, obwohl Fogelson sagte, dass dies noch nicht der endgültige Schnitt des Films sei. „Viele der größten Kinofilme der letzten zehn oder 20 Jahre hatten erste Schnitte, die weit über dreieinhalb Stunden lang waren“, sagte er. Und fügte hinzu, dass es sich um „eine Ansammlung von Szenen handelt, die wir gesehen haben“.

Kinostart wohl erst 2026

Michael sollte ursprünglich im April erscheinen, wurde dann auf den 3. Oktober verschoben. Nun wurde der Start erneut verschoben. Wahrscheinlich auf nächstes Jahr, obwohl Lionsgate noch keinen neuen Termin genannt hat. Fogelson sagte, die Gründe für die Verzögerung seien „zweifach und irgendwie klar“, ging aber über die Länge hinaus nicht näher darauf ein.

Kontroverse Themen könnten Rolle spielen

Der zweite Grund sind wahrscheinlich die rechtlichen und vertraglichen Probleme im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Jackson aus den frühen 1990er Jahren durch die Familie des damals 13-jährigen Jordan Chandler. Jackson einigte sich 1994 mit der Familie auf eine Zahlung von 20 Millionen Dollar. Ohne ein Schuldeingeständnis abzugeben. Der Jackson-Nachlass bat die Filmemacher, nichts über Chandler in den Film aufzunehmen. Deadline hat berichtet , dass die Vorwürfe tatsächlich in Michael vorkommen.

