Michael Jackson: Biopic kommt doch nicht so schnell ins Kino

Eines ist sicher: Michael Jackson findet bald den Weg auf die große Leinwand. Das erste Biopic über den King Of Pop ist abgedreht. Ein erster Teaser-Trailer bekam schon begeisterte Reaktionen im Netz. Allerdings wird „Michael“ nun doch verschoben.

Eigentlich war geplant, dass der Film mit Jaafar Jackson in der Hauptrolle (Michael Jacksons Neffe) an Ostern 2025 in die Kinos kommen sollte. Nun wurde der Starttermin auf den 03. Oktober 2025 verschoben. „Deadline“ spekuliert, dass es sich bei der Verzögerung um eine strategische Entscheidung handelte, um Michael „im Korridor der Preisverleihungen im nächsten Jahr zu positionieren.“

Mögliche Gründe für die Verschiebung von „Michael“

Ob es noch Veränderungen am Film geben wird, bleibt erst einmal unklar. Mit Graham King, der auch schon das mit mehreren Oscars ausgezeichnete Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ mitproduzierte, ist jedenfalls ein Erfolgsgarant weiter mit an Bord. Wohl geht es auch darum, Fans und Kritiker ins Boot zu holen, um schlussendlich vielleicht sogar einen nicht für erwartbar gehaltenen Triumph zu feiern.

Biopics gehören nach wie vor zu den Genres, die derzeit in großer Regel Box-Office-Erfolge bringen. Michael Jackson starb zwar vor 15 Jahren, aber seine Musik dominiert dennoch die Streaming-Plattformen. Es gibt zwar bisher noch keine Hinweise dazu, aber vielleicht steht die Verschiebung auch im Zusammenhang mit bislang unveröffentlichter Musik des Sängers, die dann zum Weihnachtsgeschäft 2025 erscheinen könnte.

Neben Jermaine Jacksons Sohn sind bei „Michael“ auch Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller und Colman Domingo dabei. Das Drehbuch stammt von John Logan, Regie führt Antoine Fuqua („The Equalizer“-Reihe).