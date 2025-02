Blake Lively erinnert sich an Michelle Trachtenberg: „Pure Energie“

Blake Lively trauert um ihre Kollegin Michelle Trachtenberg. Trachtenberg, die am 26. Februar 2025 im Alter von 39 Jahren überraschend verstorben war, spielte von 2008 bis 2012 an der Seite von Lively in der Serie „Gossip Girl“. Darin übernahm Trachtenberg die Rolle der Bösewichtin Georgina Sparks, während Lively Serena van der Woodsen verkörperte.

In einer Instagram-Story erinnerte sich Lively an ihr erstes Zusammentreffen mit Trachtenberg: „Das war der erste Tag, an dem ich Michelle traf“, schrieb Lively zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto. „Sie war pure Energie. Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich die Schwingung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie zu 200 %.“

Blake Lively erinnert sich an Michelle Trachtenbergs Charakter

Lively erinnert sich an Trachtenbergs Persönlichkeit, an ihre festen Überzeugungen und ihren Sinn für Humor: „Sie lachte am lautesten über einen Witz, stellte sich Autoritäten entgegen, wenn sie etwas für falsch hielt, und sie kümmerte sich mit großer Hingabe um ihre Arbeit. Sie war stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft und dieser Branche zu sein – auch wenn es manchmal schmerzhaft war. [Michelle] war unglaublich loyal gegenüber ihren Freunden und mutig für diejenigen, die sie liebte. Sie war groß, kühn und unverwechselbar sie selbst.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Besonders in Erinnerung blieb Lively ein Detail: Trachtenbergs charakteristisches karamellduftendes Lipgloss. „Sie trug es immer, weil sie wollte, dass jeder in ihrer Nähe eine schöne Erfahrung hatte – bis hin zum subtilen Duft ihres Lipglosses. [Michelle] liebte die süßen Details.“

Sie war ein durch und durch gütiger Mensch“

„Sie war ein durch und durch gütiger Mensch“, schreibt Lively – und sinniert: „Die Zeit vergeht. Man hält es für selbstverständlich, dass man die Gelegenheit bekommt, einen alten Freund wiederzusehen. Um es sinngemäß auszudrücken: Die wahren Tragödien im Leben sind die, die einen an einem gewöhnlichen Dienstag unerwartet treffen.“

Ihre Story beendete die Schauspielerin mit den Worten: „Haltet die Menschen fest, die ihr liebt und geliebt habt. Die Welt hat mit Michelle einen zutiefst sensiblen und guten Menschen verloren. Möge ihre Arbeit und ihr großes Herz in Erinnerung bleiben bei all jenen, die das Glück hatten, ihre Energie zu erleben.“