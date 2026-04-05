Blake Lively will nach Rückschlag vor Gericht weiterkämpfen

Blake Lively hat am Freitag ein ausführliches Statement veröffentlicht – nachdem ein Gericht zehn ihrer dreizehn Klagepunkte in der Klage gegen Justin Baldoni rund um den Film „It Ends With Us“ abgewiesen hatte. Das geschah nur sechs Wochen vor dem geplanten Prozessbeginn am Bundesgericht in Manhattan.

In einem Social-Media-Post erklärte Lively, sie sei „dankbar“ für die Entscheidung des Gerichts, die es ihr ermögliche, „den Kern meines Falls nächsten Monat einer Jury vorzulegen – und endlich meine Geschichte beim Prozess vollständig zu erzählen“.

„Das Letzte, was ich in meinem Leben wollte, war eine Klage, aber ich habe diesen Fall angestrengt, weil mir gegenüber massiv VERGELTUNG geübt wurde – und das bis heute –, weil ich privat und beruflich ein sicheres Arbeitsumfeld für mich und andere eingefordert habe“, schrieb sie. „Ich hoffe, die Entscheidung des Gerichts zeigt anderen: So unvorstellbar schmerzhaft es auch ist – man kann sich Gehör verschaffen.“

Lively gegen „Celebrity-Drama“-Framing

Die Schauspielerin appellierte an die Öffentlichkeit, sich nicht vom Framing der Klage als „Celebrity-Drama“ ablenken zu lassen. Das sei darauf ausgelegt, „euch daran zu hindern, euch selbst in meiner Geschichte zu erkennen“.

In ihrer Klage, die sie am 31. Dezember 2024 eingereicht hatte, warf Lively Baldoni, dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios und weiteren Beklagten vor, sie während der Dreharbeiten „beunruhigendem“ sexuellen Harassment ausgesetzt zu haben. Anschließend, so der Vorwurf, hätten sie eine „ausgeklügelte, koordinierte und gut finanzierte“ Online-Verleumdungskampagne gegen sie gestartet, nachdem sie sich zu Wort gemeldet hatte. Lively beschuldigte die Beklagten, versucht zu haben, sie zum Schweigen zu bringen und zu „zerstören“, bevor sie ihre Anschuldigungen öffentlich machen konnte.

„Der körperliche Schmerz durch digitale Gewalt ist sehr real“, schrieb sie in ihrem Statement vom Freitag. „Es ist Missbrauch. Und er ist überall. Nicht nur in den Nachrichten, sondern in euren Gemeinden und Schulen. Wer hinsieht, wird feststellen: Meine Anschuldigungen sind weder das erste noch das letzte Beispiel für die extremen Gefahren von Vergeltung und digitalem Krieg. Und er trifft meist keine Prominenten oder Menschen, die die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Er betrifft uns alle.“

Kampf gegen Schweigen und Vergeltung

„So vieles wurde bereits getan, um Systeme, Taktiken und Akteure aufzudecken, die Schaden anrichten. Die Arbeit für mehr Sicherheit findet zum Teil beim Prozess statt – aber sie wird weit über diesen Prozess hinausgehen“, fuhr sie fort.

„Ich werde nie aufhören, meinen Teil dazu beizutragen, die Systeme und Menschen zu entlarven, die Opfer verletzen, beschämen, zum Schweigen bringen und an ihnen Rache nehmen wollen. Und ich weiß, dass es ein Privileg ist, aufstehen zu können. Ich werde es nicht verschwenden“, gelobte sie – und schloss ihr Statement mit einem Drachen-Emoji. Das könnte eine Anspielung auf angebliche Textnachrichten sein, in denen sie sich Berichten zufolge selbst mit der Figur Khaleesi aus „Game of Thrones“ verglichen haben soll, während Ryan Reynolds und Taylor Swift als ihre „Drachen“ bezeichnet wurden.

Anwälte von Lively und Baldoni reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. In einem neuen, 152-seitigen Urteil ließ US-Bezirksrichter Lewis Liman Livelys Klagepunkte wegen Vergeltung und Vertragsbruchs gegen die Filmproduzenten sowie ihren Anspruch wegen Beihilfe zur Vergeltung gegen The Agency Group PR bestehen. Der Prozessbeginn ist für den 18. Mai angesetzt.

Reaktionen der Anwälte

Baldonis Anwälte Alexandra Shapiro und Jonathan Bach erklärten umgehend den Sieg. „Wir sind sehr erfreut, dass das Gericht alle Klagepunkte wegen sexueller Belästigung und sämtliche Ansprüche gegen die einzelnen Beklagten abgewiesen hat“, erklärten sie seinerzeit. Damit bezogen sie sich auf Vorwürfe, die Baldoni, seine Produzenten-Partner Jamey Heath und Steve Sarowitz sowie die PR-Fachleute Melissa Nathan und Jennifer Abel persönlich haftbar machen sollten, unabhängig von den Unternehmensbeklagten. „Was bleibt, ist ein erheblich eingeschränkter Fall, und wir freuen uns darauf, unsere Verteidigung gegen die verbleibenden Ansprüche vor Gericht zu präsentieren.“

Livelys Anwältin Sigrid McCawley erklärte in einem eigenen Statement, der Großteil der Klagepunkte wegen sexueller Belästigung sei nicht wegen mangelnder Substanz zurückgewiesen worden, sondern weil Lively als selbstständige Auftragnehmerin und nicht als Angestellte eingestuft worden sei. „Dieser Fall dreht sich seit jeher um die verheerende Vergeltung und die außerordentlichen Maßnahmen, die die Beklagten ergriffen haben, um Blake Livelys Ruf zu zerstören, weil sie sich für Sicherheit am Set eingesetzt hat – und genau das ist der Fall, der vor Gericht kommt“, sagte McCawley.