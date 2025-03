Blake Lively: Private Nachrichten – was weiß Taylor Swift?

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Stephen Malkmus und The Hard Quartet: Die letzten Post-Rocker

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ein Richter hat zugestimmt, einige der privaten Korrespondenz und andere Unterlagen von Blake Lively von den Medien fernzuhalten. Die Schauspielerin befindet sich in einem Rechtsstreit mit Justin Baldoni.

Anfang des Monats baten die Anwälte von Lively und ihrem Ehemann Ryan Reynolds darum, Informationen über ihre prominenten Freunde, die während der Beweisaufnahme ans Licht kommen könnten, von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Der Rechtsstreit mit Baldoni über It Ends With Us steht kurz bevor. Richter Lewis J. Liman erließ laut Gerichtsakten, die People vorliegen, eine modifizierte Schutzanordnung für das Ehepaar.

Einige Beweise bleiben geheim, entschied Richter Liman. Aber andere Materialien müssen nur dann den Anforderungen von „Attorneys‘ Eyes Only“ entsprechen, wenn ihre Veröffentlichung „mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer erheblichen geschäftlichen, kommerziellen, finanziellen oder datenschutzrechtlichen Schädigung führen würde“. Der Richter räumte auch ein, dass vertrauliche Informationen, selbst wenn sie nicht in die Medien gelangen, durch Indiskretionen im Unterhaltungsgeschäft dennoch für mehrere Personen schädlich sein können, wenn sie als Hollywood-Klatsch in Umlauf gebracht werden.

Was weiß Taylor Swift?

Blake Lively und Reynolds‘ Anwälte vertraten ihre Meinung anderthalb Stunden lang während einer virtuellen Gerichtsverhandlung Anfang März. Zu den sensiblen Informationen, die sie schützen wollten, gehörten „Gespräche über Kinder. Schwerwiegende psychische Probleme. Sowie die Standorte von Privathäusern oder -wohnungen“. Sie äußerten auch Bedenken, dass die Korrespondenz mit ihren berühmten Freunden über Livelys Vorwürfe gegen Baldoni öffentlich werden könnte. Die Anwälte nannten keine konkreten Prominenten. Aber Baldonis Schriftsätze deuten darauf hin, dass Livelys Freundin Taylor Swift möglicherweise etwas über Livelys Ansichten bezüglich der Klage weiß.

„Mit dieser Anordnung wird Frau Lively im Rahmen des Offenlegungsprozesses noch mehr Beweise sammeln, die ihre Behauptungen vor Gericht belegen werden“, sagte ein Sprecher gegenüber People.

Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, stimmte der Entscheidung von Richter Limon zu. Er sagte, dass „private psychiatrische Aufzeichnungen und persönliche Sicherheitsmaßnahmen“ ihn ohnehin nie interessierten, der Antrag aber dennoch „übertrieben weit gefasst“ sei.

Baldonis Gegenklage

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf die notwendige Kommunikation, die den unbegründeten Anschuldigungen von Frau Lively direkt widerspricht“, sagte er.

Lively verklagte Baldoni, nachdem ein Artikel der New York Times ihre Anschuldigungen veröffentlicht hatte, dass Baldoni sie sexuell belästigt habe. Außerdem ein PR-Krisenmanagementteam angeheuert hatte, um eine Verleumdungskampagne gegen sie zu führen. Baldoni hat diese Behauptungen zurückgewiesen und eine Verleumdungsklage gegen die Times sowie eine separate 400-Millionen-Dollar-Klage gegen Lively, Reynolds und ihren Publizisten eingereicht. Er behauptet, das Paar habe ihn verleumdet und erpresst.