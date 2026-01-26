Foo Fighters: Alle Details zum neuen Album

Dave Grohl hat enthüllt, dass die Foo Fighters die Arbeit an ihrem kommenden neuen Album abgeschlossen haben. Während eines Konzerts in Tasmanien, Australien, am Wochenende sagte Grohl dem Publikum, dass nicht nur neue Musik unterwegs sei, sondern dass die Band auch früher als gedacht nach Australien zurückkehren werde.

Neues Album und Rückkehr nach Australien

„Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr uns seht“, sagte Grohl. „Wir kommen schneller zurück, als ihr denkt. Und zwar noch vor meinem nächsten Geburtstag.“

Er fügte hinzu: „Und vielleicht haben wir sogar ein komplett neues verdammtes Album mit Songs, das wir gerade erst vor ein paar Tagen fertiggestellt haben.“

Zur Einordnung: Grohls Geburtstag ist am 14. Januar. Das bedeutet, dass die Foo Fighters noch in diesem Jahr wieder weltweit auf Tour gehen könnten. Die Band hat bereits eine nordamerikanische Sommer-Stadiontour angekündigt, die am 4. August im Rogers Stadium in Toronto startet und am 26. September in Las Vegas endet.

Das letzte Album der Foo Fighters, „But Here We Are“, erschien 2023. Es war das erste Studioalbum der Band seit dem Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins. Grohl übernahm auf dem Album selbst die Schlagzeugarbeit, für die Tour verpflichtete die Band Josh Freese. Im Mai trennten sich die Foo Fighters jedoch wieder von ihm. Als die Band ihre Tourdaten für 2026 bekannt gab, veröffentlichte sie zudem eine neue Single mit dem Titel „Asking For a Friend“.

„Asking For a Friend“ und emotionale Einordnung

„[Es ist] ein Song für all jene, die geduldig in der Kälte gewartet haben und sich auf Hoffnung und Glauben verlassen, damit ihr Horizont endlich sichtbar wird“, schrieb Grohl. „Auf der Suche nach ‚Beweisen‘, während man sich an einen Wunsch klammert, bis die Sonne wieder scheint. Einer von vielen Songs, die noch kommen werden …“

Der Auftritt im UTAS Stadium in Launceston, Tasmanien, am Samstagabend markierte das erste Konzert der Foo Fighters in Tasmanien seit mehr als einem Jahrzehnt. Es war zugleich das erste Mal, dass die Band seit dem Tod von Hawkins auf der Insel spielte. Als die Show angekündigt wurde, erklärte Grohl, es handele sich um einen einmaligen Auftritt in Australien.

Besondere Verbindung zu Tasmanien

„Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Tasmanien – so wie zu ganz Australien“, sagte Grohl. „Hierherzukommen und einen besonderen Abend zu erleben, ist unglaublich … auch wenn wir buchstäblich nur für 48 Stunden einfliegen.“

Während der Show erzählte Grohl außerdem die Geschichte hinter dem Foo-Fighters-Song „Ballad of the Beaconsfield Miners“ aus dem Jahr 2007 und holte einen der realen Minenarbeiter, Brant Webb, auf die Bühne. Webb hatte damals während seiner Verschüttung unter Tage berühmt-berüchtigt um einen iPod gebeten, der mit Songs der Foo Fighters geladen war.