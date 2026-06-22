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Blink-182 kommen am 08. Juni 2027 für ein Konzert in die Berliner Waldbühne – und bringen Billy Talent als Vorband mit. Der Ticket-Vorverkauf startet am 26. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Blink-182 und Billy Talent in Berlin: Tickets, Termin, Vorverkauf

08.06.2027 – (DE) Berlin, Waldbühne

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am 26. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Außerdem stehen Blink-182 als Headliner für die nächstjährigen Ausgaben von Rock Am Ring und Rock Im Park (4.-6. Juni 2027) fest. Der Auftritt in Berlin wird ihr einziger Deutschlandauftritt im kommenden Jahr neben den Auftritten auf dem Zwillingsfestival sein.

Rock am Ring 2026: Spektakuläres Line-up

Damit setzen die Veranstalter früh ein erstes Ausrufezeichen für die kommende Ausgabe am Nürburgring. Für viele Fans dürfte die Nachricht neben dem anschließenden Auftritt von Linkin Park ein zusätzlicher Höhepunkt gewesen sein.

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Die aktuelle Ausgabe von Rock am Ring findet vom 5. bis 7. Juni 2026 am Nürburgring statt und ist ausverkauft. Rund 90.000 Besucherinnen und Besucher feiern in der Eifel. Am Freitagabend standen unter anderem Linkin Park, Limp Bizkit und Papa Roach auf dem Programm.



Blink-182 gehört zu den Acts, die mit ihren Shows regelmäßig große Festivalbühnen füllen und zu den meistgewünschten Bands in der Rock-am-Ring-Community gehören. Der Auftritt am Nürburgring dürfte auf dem Campingplatz daher für besonders viel Gesprächsstoff sorgen.

Weitere Bands für Rock am Ring 2027 wurden zunächst nicht genannt. Informationen zum Vorverkauf gibt es aber bereits. Traditionell startet der Verkauf kurz nach Ende des Festivals – am 09. Juni 2026 um 12 Uhr.