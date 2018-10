Bluesrock-Sänger Tony Joe White ist tot

Tony Joe White (* 23. Juli 1943 in Oak Grove, Louisiana; † 24. Oktober 2018 in Leiper’s Fork, Tennessee)

Tony Joe White ist tot. Der Rockmusiker aus Louisiana erlag am Mittwoch (25. Oktober ) in seinem Haus in Nashville einem Herzinfarkt. White wurde 75 Jahre alt. Seine größten Erfolge erzielte er ab 1969 mit „Polk Salad Annie“ sowie „Rainy Night in Georgia“.

„Polk Salad Annie“, das es in den US-Charts bis auf Platz acht schaffte, wurde später von Elvis Presley gecovert. Auch Hank Williams Jr. und Ray Charles spielten die Stücke des Musikers, der anfangs dem „Swamp Rock“ zugeordnet wurde.

Sein letzter großer Erfolg war 1989 die Zusammenarbeit mit Tina Turner, für deren Album „Foreign Affair“ er verschiedene Songs wie „Steamy Windows“ schrieb. Mit „Bad Mouthin’“, einer Sammlung neuen Materials sowie Blues-Klassiker, veröffentlichte Tony Joe White im September 2018 sein finales Album.