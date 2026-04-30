D4vd soll laut Staatsanwaltschaft „letzter Fahrer“ des Tesla gewesen sein, bevor die Leiche des Mädchens im Kofferraum gefunden wurde

D4vd erschien am Mittwoch vor Gericht, während seine Anwälte beantragten, die Voruntersuchung um mehrere Wochen zu verschieben. Die Beweisanhörung, die ursprünglich am Freitag beginnen sollte, wurde auf den 26. Mai verlegt.

Wenige Minuten nach Ende der Anhörung veröffentlichte die Staatsanwaltschaft ein brisantes Beweisdokument, in dem sie behauptet, „Überwachungsvideos und weitere Beweise bestätigen, dass der Angeklagte die letzte Person war, die“ seinen Tesla gefahren habe, bevor im September die zerstückelten und stark verwesten Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs entdeckt wurden.

Das Dokument, das ROLLING STONE vorliegt, behauptet, der Platinkünstler, bürgerlicher Name David Anthony Burke, habe Rivas erstmals kennengelernt, als sie elf Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft wirft Burke vor, eine „sexuelle Beziehung“ mit Rivas begonnen zu haben, als sie 13 war, und dass Behörden aus dem Riverside County Burke im Februar 2024 kontaktiert und über ihr Alter informiert hätten, nachdem sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden war.

Kontakt trotz Warnung

Obwohl er von den Strafverfolgungsbehörden kontaktiert worden sei, habe Burke Rivas „weiter nachgestellt“, heißt es in der Akte. Er soll zu ihrem Zuhause in Lake Elsinore südlich von Los Angeles gefahren sein und einem Mitschüler der Klasse des Opfers 1.000 Dollar gezahlt haben, damit dieser ihr ein von ihm gekauftes Mobiltelefon übergebe, „damit sie in Kontakt bleiben konnten“, so die Staatsanwaltschaft.

Sichergestellte Textnachrichten zwischen Burke und Rivas „enthalten Bezüge zu Sex, Schwangerschaft, Abtreibung und der Nutzung der Notfallverhütungspille Plan B“, behauptet das Dokument. Burke und Rivas hätten zudem „explizite Fotos ausgetauscht, die ihre sexuelle Beziehung dokumentieren und belegen“.

Laut Staatsanwaltschaft „beendete“ Burke die Beziehung zu Rivas im November 2024, obwohl sie weiterhin miteinander kommunizierten. Die neun Seiten umfassende Akte behauptet, Burke und Rivas hätten sich in der Nacht vor Rivas‘ letztem Lebenszeichen „in einem ausführlichen Streit befunden, der in ihren Textnachrichten detailliert dokumentiert ist“.

Drohungen und ein Uber

„Die Nachrichten offenbaren die Eifersucht des Opfers auf die Beziehungen des Angeklagten zu anderen Frauen, da er ihr gegenüber vorgab, dass sie eine gemeinsame Zukunft hätten“, heißt es in dem Dokument. Rivas sei daraufhin „äußerst aufgebracht“ geworden und habe damit gedroht, belastendes Material über ihre Beziehung zu Burke öffentlich zu machen, um seine Karriere zu ruinieren und sein Leben zu zerstören, so die Staatsanwaltschaft. Burke schickte am 23. April 2025 – der Nacht, in der sie mutmaßlich ermordet wurde – ein Uber nach Lake Elsinore, um Rivas abzuholen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Burke habe während ihrer Fahrt Textnachrichten mit Rivas ausgetauscht, und der Fahrer habe die Teenagerin gegen 22:10 Uhr an Burkes Adresse in den Hollywood Hills abgesetzt. Burke schickte Rivas anschließend um 22:30 Uhr Textnachrichten und fragte, wo sie sei, heißt es in der Akte.

„Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass dies Teil des vorsätzlichen Plans des Angeklagten war, den Mord zu vertuschen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war“, steht in dem Dokument. „Im Wissen, dass er das Opfer zum Schweigen bringen musste, bevor sie seine Musikkarriere ruinierte, wie sie es angedroht hatte, stach der Angeklagte kurz nach ihrer Ankunft in seinem Haus mehrfach auf sie ein und ließ sie verbluten.“

Spurensuche und Kettensägen

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Burke habe sein Haus um 23:30 Uhr verlassen und dabei Rivas‘ Telefon angerufen und ihr Nachrichten geschickt, um zu fragen, wo sie sei. „Auch diese Handlungen waren kalkuliert und geplant, um seine Verteidigung vorzubereiten“, heißt es in der Akte. Burke soll anschließend zum Lake Cachuma im Santa Barbara County gefahren sein und am nächsten Morgen nach Hause zurückgekehrt sein, um ein Radiointerview zu geben. Später bestellte er laut dem Dokument per Postmates eine Schaufel von Home Depot sowie zwei Kettensägen über Amazon.

„Die Umstände und der aktuelle Stand der Beweismittel haben uns zu dem Schluss geführt, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um die Beweismittel zu prüfen, die wir gerade erhalten haben oder demnächst erhalten werden“, sagte Burkes Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anhörung am Mittwochnachmittag.

Richterin Charlaine Olmedo fragte Burke, ob er der Verschiebung zustimme. „Ja, Euer Ehren“, antwortete er.

Anklage und Sonderumstände

Burke, 21, ist wegen des Mordes ersten Grades an Celeste Rivas Hernandez angeklagt – dem 14-jährigen Mädchen, das im vergangenen September zerstückelt und stark verwest im vorderen Kofferraum seines Tesla aufgefunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft klagte ihn außerdem wegen fortgesetzten sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren sowie wegen widerrechtlicher Verstümmelung menschlicher Überreste an. Hinzu kommen Sonderumstände – darunter Mord an einem Zeugen, Mord aus finanziellem Interesse und das Lauern auf das Opfer –, die ihn für die Todesstrafe qualifizieren. (Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht entschieden, ob sie diese beantragen wird.) Burke hat sich für nicht schuldig erklärt.

Vergangene Woche hatte Deputy District Attorney Beth Silverman enthüllt, dass Burkes iCloud-Konto, das von Ermittlern sichergestellt worden war, nach ihrer Beschreibung „eine erhebliche Menge an Kinderpornografie“ enthalten habe.

Voruntersuchung verschoben

Burkes Anwälte Marilyn Bednarski und Blair Berk hatten auf eine sofortige Voruntersuchung gedrängt. Richterin Charlaine Olmedo hatte erklärt, diese solle an diesem Freitag, dem 1. Mai, beginnen.

Burke wurde am 16. April in einem Haus in den Hollywood Hills festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Polizei habe zeitgleich einen Durchsuchungsbefehl für das Anwesen vollstreckt, das nicht weit vom berühmten Chateau Marmont entfernt liegt. Silverman zufolge umfasst der Fall ein großes Beweisvolumen, darunter Material aus einer Telefonüberwachung, und in den vergangenen Monaten seien drei Grand Jurys zur Untersuchung des Falls einberufen worden.

Ein lang erwarteter Autopsiebericht, der vergangene Woche veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass Rivas an „mehrfachen penetrierenden Verletzungen“ im Oberbauch gestorben sei. Er beschreibt zwei Stichwunden, die ihre Leber und ihren Brustkorb durchbohrten. Die Todesart wurde als Tötungsdelikt eingestuft.

Autopsiebericht und Zustand der Leiche

Der Bericht beschreibt zudem den Zustand der Leiche und hält fest, dass Zerstückelung und fortgeschrittene Verwesung eine visuelle Identifizierung sowie die Abnahme von Fingerabdrücken unmöglich gemacht hätten. Die toxikologische Untersuchung ergab einen niedrigen Ethanolwert sowie vorläufige positive Befunde auf mehrere Substanzen, die noch auf Bestätigung warten.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Rivas sei zuletzt am 23. April 2025 gesehen worden, als sie Burkes Haus in den Hollywood Hills betrat, und noch an demselben Tag getötet worden. Die Behörden sind der Ansicht, ihr Körper sei erst Wochen später verstümmelt worden. Burkes Anwälte haben erklärt, er habe „Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet“.

Im Falle einer Verurteilung droht Burke entweder lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung oder die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, die Entscheidung darüber zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen.

Aufstieg zur Berühmtheit

Burke wurde in New York geboren und wuchs später in Texas auf. Er erlangte zunächst als „Fortnite“-Gamer und Musiker mit dem selbstproduzierten Song „You and I“ Aufmerksamkeit. Im Sommer 2022 gelang ihm mit den Hit-Singles „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ der Durchbruch in den Mainstream, nachdem die Songs auf TikTok so viel Resonanz erzeugt hatten, dass sie in die „Billboard“-Charts einstiegen. Im Mai 2023 veröffentlichte er seine Debüt-EP „Petals to Thorns“.

Sein Debütstudioalbum „Withered“ erschien im April 2025 – zwei Tage nachdem Rivas zum letzten Mal gesehen worden war.

Auf einer Pressekonferenz erklärte LADA Nathan Hochman, Rivas sei erst 13 Jahre alt gewesen, als Burke ihr gegenüber angeblich wiederholt „unzüchtige und laszive sexuelle Handlungen“ vorgenommen habe.

„Burkes Handlungen sollen damit nicht geendet haben“, sagte er. „Als sie damit drohte, sein kriminelles Verhalten aufzudecken und seine Musikkarriere zu zerstören, soll Burke sie ermordet, ihren Körper zerstückelt und in zwei Taschen gestopft haben, die im vorderen Kofferraum seines Autos deponiert wurden.“