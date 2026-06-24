Bob Dylan kommt im Herbst nach Europa!

Die Wege des Herrn sind natürlich unergründlich. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass Bob Dylan im Herbst auf große Europa-Tour geht. Denn der Konzertveranstalter Live Nation kündige auf seiner Website für Mitte Oktober Dylan-Shows in Oslo, Göteborg und im dänischen Horsens an. Auch im vergangenen Herbst war der Song-and-Dance-Nobelpreisträger in Europa unterwegs und spielte unter anderem in Köln, Hamburg und Lingen.

„Dass Dylan seit seiner Sinatra-Phase 2016/2017 und vor allem auf der ,Rough And Rowdy Ways‘-Tour ab 2021 so viel besser singt als in der teilweise arg zerkrächzten ersten Hälfte der Zehnerjahre, liegt ja vor allem darin, dass er nicht mehr gegen seine Band ansingen muss, sondern diese um ihn herumschleicht und -spielt“, schrieb ich seinerzeit in unserem Newsletter ROLLING STONE Wohnzimmer. „Dabei ist die Rolle des Schlagzeugers entscheidend, vielleicht ist das auch der Grund, warum der in den vergangenen Jahren so oft wechselte. Erst Charlie Drayton, dann Jerry Pentecost, dann Jim Keltner, jetzt Anton Fig, der in Lingen or allem bei den ,Rough And Rowdy Ways‘-Stücken in seiner Zurückhaltung glänzte. Dylan dankte es ihm, sang so kraftvoll, konzentriert und dynamisch, wie ich es von ihm in den vergangenen 20 Jahren nur selten gehört habe.“

Fig sitzt auch bei der aktuellen Dylan-Sommertour durch die USA, die nicht mehr unter dem Label „Rough And Rowdy Ways“ durchs Land rollt und bereits einige Überraschungen in den Setlists bot, hinterm Schlagzeug. Seit Mitte Juni scheint Dylan aber einen neuen (Gast-?)Gitarristen zu haben. Der überaus elegante und Americana-affine Jazzgitarrist Julian Lage hat Doug Lancio ersetzt, der in den Jahren zuvor neben Bob Britt die zweite Gitarre in Dylans Band spielte.