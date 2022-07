Bob Dylan live in Deutschland 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Bob Dylan präsentiert seine „The Rough and Rowdy Ways Tour“ im Oktober nach Deutschland. Zwischen dem 2. und 9. Oktober absolviert er Konzerte in Flensburg, Magdeburg, Berlin und Krefeld auf. Tickets sind im allgemeinen Vorverkauf ab 20. Juli erhältlich, der limitierte startet am 18. Juli. Wichtig: Dies sind „Handy-freie Shows“. Mobiltelefone müssen beim Einlass in abschließbaren Taschen verstaut werden.

BOB DYLAN

Rough And Rowdy Ways Tour

02.10.2022 Flensburg Flens Arena

03.10.2022 Magdeburg GETEC Arena

05.10.2022 Berlin Verti Music Hall

06.10.2022 Berlin Verti Music Hall

07.10.2022 Berlin Verti Music Hall

09.10.2022 Krefeld YAYLA Arena

PayPal Prio Tickets:

Mo., 18.07.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mo., 18.07.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Di., 19.07.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mi., 20.07.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist/bob-dylan-tickets

Infos des Veranstalters:

WAS IST EINE „HANDY-FREIE SHOW“?

So wie es klingt. Im Veranstaltungsbereich sind keine Handys erlaubt. Eine echte „unplugged“ Erfahrung.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Bei Ihrer Ankunft am Veranstaltungsort werden Mitarbeiter*innen von Yondr (der Firma, die wir dafür beauftragt haben) Ihnen helfen, Ihr Telefon in einer kleinen, abschließbaren Tasche zu verstauen, die Sie über den ganzen Abend bei sich tragen.

WAS IST, WENN ICH EINEN NOTFALL HABE UND AUF MEIN TELEFON ZUGREIFEN MUSS?

Sie können Ihr Handy jederzeit aus der Tasche entsperren, indem Sie zu den deutlich gekennzeichneten Telefonnutzungsbereichen im Eingangsbereich der Halle gehen. Wenden Sie sich an einen Platzanweiser oder Yondr-Mitarbeiter, wenn Sie Hilfe bei der Suche benötigen.

WAS IST MIT BARGELDLOSEN BARS ODER MERCH-VERKÄUFERN?

Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Kreditkarte mitzubringen, falls Sie in der Bar oder im Merchandise-Bereich nicht auf Ihr Telefon zugreifen können.

WARUM MACHEN SIE DAS & IST ES ZWINGEND?

Nach den Erfahrungen mit handyfreien Konzerten auf den letzten Tourneen, sind wir überzeugt, dass es so für alle Beteiligten eine bessere Show ist. Wir öffnen unsere Augen etwas weiter und unsere Sinne sind geschärfter, wenn wir die gewohnte Technik-Krücke verlieren. Und ja, diese Vorgabe ist nicht verhandelbar (es werden lediglich Ausnahmen für diejenigen gemacht, die für ihre medizinische Behandlung auf ihr Telefon angewiesen sind).