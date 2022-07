Bob Dylan kündigt Europa-Tour 2022 an

Bob Dylan ist nach längerer Zeit wieder auf Europa-Tour. Nach einer Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie ist es wieder soweit – Dylan besucht den Kontinent.

Mit den geplanten Konzerten verlängert Dylan seine „Rough And Rowdy Ways“-Tour, die Ende 2021 in den USA startete. Er verkündete kürzlich, dass er im September und Oktober Shows in Oslo, Stockholm, Göteborg, Kopenhagen, Paris, Brüssel und Amsterdam spielen wird. Tour-Termine für Deutschland stehen bislang noch nicht fest. Laut einer Pressemitteilung sind die bevorstehenden Shows in Europa sogenannte „Non-Phone-Events“ – die Zuschauer werden aufgefordert, ihre Smartphones während des gesamten Konzertes nicht zu bedienen.

Nach der Europa-Tour geht es für Dylan seit fünfJahren zum ersten Mal wieder nach Großbritannien – unter anderem nach London, Nottingham, Glasgow und Cardiff. Der Vorverkauf für die „Rough And Rowdy Ways“-Tour beginnt am 15. Juli um 10 Uhr. Tickets sind hier erhältlich.

Europa-Tour 2022

25.09.2022 in Oslo (Spektrum)

27.09.2022 in Stockholm (Avicii Arena)

29.09.2022 in Göteborg (Scandinavium)

30.09.2022 in Kopenhagen (Royal Arena)

11.10.2022 in Paris (Grand Rex)

12.10.2022 in Paris (Grand Rex)

13.10.2022 in Paris (Grand Rex)

15.10.2022 in Brüssel (Forest National)

16.10.2022 in Amsterdam (AFAS Live)

17.10.2022 in Amsterdam (AFAS Live)

19.10. 2022 in London (The London Palladium)

20.10.2022 in London (The London Palladium)

23.10.2022 in London (The London Palladium)

24.10.2022 in London (The London Palladium)

26.10.2022 in Cardiff (Motorpoint Arena)

27.10. 2022 in Hull (Bonus Arena)

28.10.2022 in Nottingham (Motorpoint Arena)

30.10.2022 in Glasgow (SEC Armadillo)

31.10.2022 in Glasgow (SEC Armadillo)