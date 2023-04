Bob Dylan spielt im Sommer auf dem „Montreux Jazz Festival“

Foto: Dave J Hogan/Getty Images, Dave J Hogan. All rights reserved.

Das jährlich stattfindende „Montreux Jazz Festival“ am Genfersee in der Schweiz kann auch in diesem Jahr große Namen verzeichnen: Von 30. Juni bis 15. Juli stehen im Line-Up Bob Dylan, Lionel Richie, Lil Nas X, Sam Smith und Iggy Pop.

Dylan sei dabei besonders hervorzuheben: Festivalgigs sind bei dem 81-Jährigen selten geworden. In diesem Sommer wird er jedoch im Rahmen der 57. Ausgabe der Veranstaltung auftreten. Dylan und seine Band werden am 1. Juli inmitten ihrer fünfwöchigen Europatournee in die Schweiz reisen. Tickets hierfür sind bereits ausverkauft – die Preise belaufen sich zwischen 360 und 700 Euro, je nach Kategorie.

Tickets für Auftritte von Lionel Richie, Iggy Pop und Co. sind jedoch noch verfügbar.

„Montreux Jazz Festival“: Das Line-Up

Das Programm von Montreux Jazz umfasst eine Reihe weiterer hochkarätiger Künstler, darunter Gilberto Gil, Jon Batiste, Mavis Staples, Norah Jones, Maluma, Seal, Pat Metheny, Chris Isaak, Janelle Monae sowie Niles Rodgers und Chic im Auditorium Stravinski.

Im „Montreux Jazz Lab“ werden Rufus Du Sol, Caroline Polachek, Christine and the Queens, Wet Leg, Idles, Ava Max und Mark Ronson auftreten.

