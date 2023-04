Gewinnen: „Michel Petrucciani: The Montreux Years“

Michel Petrucciani gilt als einer der prägendsten Pianisten des Jazz und hat mit einigen der berühmtesten Vertreter des Genres zusammengearbeitet, darunter Wayne Shorter, Roy Haynes, Jim Hall, John Abercrombie und Jack DeJohnette.

„Michel Petrucciani: The Montreux Years“ vereint nun einige der beeindruckendsten Auftritte des französischen Musikers beim Montreux Jazz Festival zwischen den Jahren 1990 bis 1998.

Mit enthalten sind mitreißende Aufnahmen von „35 Seconds of Music and More“, „Rachid“ und „Little Peace in C for U“.

Die Kompilation ist übrigens Teil einer Reihe mit Performances vom Montreux Jazz Festival. In der Vergangenheit erschienen bereits Alben mit Live-Aufnahmen von Nina Simone, Etta James, Marianne Faithfull, Muddy Waters, John McLaughlin, Chick Corea, Monty Alexander und Paco De Lucía fortgesetzt wurde.

