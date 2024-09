Bob Dylans mysteriöser „Frankfort“-Tweet: Wer ist Mary Jo?

Bob Dylan hat einen Twitter-Account mit über 422.000 Followern, aber er twittert nicht selbst. Es ist lediglich ein Mittel für sein Team, um für kommende Veröffentlichungen und Tourdaten zu werben.

Mit gelegentlichen Äußerungen von Dylan selbst – wenn jemand wie Robbie Robertson stirbt. Im gesamten Jahr 2024 wurde es bis zu dieser Woche nur zweimal genutzt. Das erste Mal war eine Ankündigung der Live-Aufnahmen-Box von 1974, und das zweite Mal war ein Retweet des offiziellen Beatles-Kontos über eine digitale Neuauflage des Concert for Bangladesh.

Deshalb ist der Tweet, der am Dienstagabend von dem Account gesendet wurde, so verwirrend. Er besteht aus nur sieben Wörtern: „Happy Birthday Mary Jo! See you in Frankfort.“ Es gibt keinen weiteren Kontext. Sein Medienvertreter lehnte einen Kommentar ab, sodass wir mit vielen Fragen zurückbleiben. (Dieser Autor weigert sich, Twitter als X zu bezeichnen. Sorry, Elon.)

Wer ist Mary Jo?

Es gibt viele berühmte Mary Jos, darunter das Opfer eines Amoklaufs, Mary Jo Buttafuoco, die kanadische Schauspielerin und Köchin Mary Jo Eustace, die Boxerin Mary Jo Sanders, die Schauspielerin Mary Jo Deschanel und die Liebesromanautorin Mary Jo Putney. Es gibt 55 Mary Jos, die prominent genug sind, um eine eigene Wikipedia-Seite zu haben. Keine von ihnen hat eine bekannte Verbindung zu Bob Dylan.

Was passiert in Frankfurt?

Dylan startet Anfang Oktober eine Europatournee. Sie umfasst drei Shows in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Das gibt ihm genügend Zeit, um sich mit dieser mysteriösen Mary Jo zu treffen. Aber er hat nicht „Frankfurt“ geschrieben. Er schrieb „Frankfort“. Das ist die Hauptstadt von Kentucky. (Es gibt kleinere Frankforts in Alabama, Kansas, Maine, Michigan, Ohio und vielen anderen Bundesstaaten.)

Hat das mit Dylans Whiskey zu tun?

Wie ein User im „Expecting Rain“-Forum anmerkte, liegt Frankfort, Kentucky, nur eine kurze Autofahrt von der Heaven’s Door Distillery in Pleasureville, Kentucky, entfernt. Ist dies der Beginn einer seltsamen Marketingkampagne für Dylans Whisky? Fallen wir darauf herein?

War das überhaupt beabsichtigt?

Es gibt kein Szenario, in dem Dylan seinen eigenen Twitter-Account betreibt. Hat ein Mitarbeiter irgendwo vergessen, sich abzumelden und dies in der Annahme geschrieben, dass er sich in einem anderen Account befindet? Aber das wäre in ein paar Minuten gelöscht worden. Das hier ist auch am nächsten Nachmittag noch online. Das deutet darauf hin, dass es Absicht war.

Ist das ein Easter Egg?

Wenn Taylor Swift das getwittert hätte, wäre es wahrscheinlich ein Rätsel, das zu einer großen Ankündigung führt. Dylan hat so etwas noch nie gemacht. Und würde er wirklich sein erstes richtiges Studioalbum seit „Rough and Rowdy Ways“ aus dem Jahr 2020 mit einem Tweet ankündigen: „Happy Birthday Mary Jo! See you in Frankfort“?

Das ist einfach verrückt. Aber andererseits ist das der Typ, der diesen Sommer ein Tour-Shirt im Vintage-Look von 2012 auf Tour verkauft hat. Alles ist möglich.