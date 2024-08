Bob Dylan: Amerikanischer Klassiker für Ronald Reagan

Ronald Reagan war Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien zwischen 1967 und 1975. Als 40. Präsident der Vereinigten Staaten drückte der Republikaner den 1980ern seinen Stempel auf. Durch die Entfesselung der Wirtschaft („Reaganomics“) und den Endkampf des Kalten Krieges, an dessen Ende die Sowjetunion zerbrach. Viel Geschichte und viele Geschichten für ein Biopic.

Regisseur Sean McNamara hat sich diesem Jahrhundertstoff (Reagan verstarb 2004 mit 93 Jahren) nun gewidmet.

Dennis Quaid, der zuletzt in dem Horrorfilm „The Substance“ zu sehen war, übernimmt die Hauptrolle in dem Film, der Stationen eines rastlosen Lebens voller Kämpfe und Niederlagen zeigt. Penelope Ann Miller übernimmt den Part der einflussreichen Präsidenten-Gattin Nancy Reagan. Die Musik vermittelt diese Dekaden, von der Prä-Rock’n’Roll-Ära bis HipHop.

Kein Geringerer als Bob Dylan, der in Reagans Amtszeit sicherlich kein Supporter von ihm war, hat einen exklusiven Song für „Reagan“ eingespielt.

Er fühle sich wirklich geehrt, dass Bob mit von der Partie ist, sagte Dennis Quaid im US-Musikmagazin „Spin“. „Wir haben ihm die Freiheit gegeben, jeden Song zu singen, den er wollte, ob Original oder Cover. Er hat sich für ‚Don’t Fence Me In‘ von Cole Porter entschieden.“ Ein Song, den Gene Autry im Western-Look der 1940er-Jahre populär machte. Auch Bing Crosby hat ihn zusammen mit den Andrews Sisters gesungen. „Bob ist ein großer Liebhaber des American Songbook, und wir waren begeistert von der Art und Weise, wie er den Song interpretiert. Er selbst ist ja selbst eine nationale Institution, und somit eine perfekte Ergänzung für den Stoff.“

„Jeder Regisseur träumt davon, Bob bei seiner Arbeit dabei zu haben, und ich bin da keine Ausnahme“, so Regisseur McNamara über Dylan. „Sein Song hilft dem Zuschauer, Reagans Reise besser zu verstehen, und er verleiht unserem Film eine emotionale Tiefe, für die ich dankbar bin.“

Auch Kiss-Legende Gene Simmons, sowie die Country-Größen Clint Black und Tanya Tucker sind mit ausgewählten Songs in „Reagan“ vertreten. Simmons steuert seine Version des 1930er-Standards „Stormy Weather“ dazu und Clint Blacks eine Interpretation von John Denvers „Take Me Home, Country Roads“.

„Die Musik hat sich in verschiedene Bereiche aufgeteilt. HipHop hier, Country dort, Rock zwischendurch“, ergänzt Simmons die Vorabmeldungen. „Ich wollte einen Song in einem Stil beisteuern, der ein breites Publikum anspricht und eine bestimmte Zeit in Reagans Leben widerspiegelt.“ Von den ungezählten Anti-Reagan-Songs, man denke nur an „Bonzo Goes To Bitburg“ von den Ramones, ist bislang nicht die Rede.

Der Film startet am 30. August in den Kinos der Vereinigten Staaten.