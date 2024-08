Bob Dylan spielt endlich wieder „Rainy Day Women #12 & 35“

Bob Dylan befindet sich derzeit gemeinsam mit Willie Nelson und anderen Musiker:innen auf ihrer gemeinsamen „Outlaw Music Festival“-Tour. In diesem Rahmen spielte der 83-Jährige am Mittwoch (7. August) ein Konzert in Boise, Idaho, und überraschte das anwesende Publikum mit lange nicht gespielten Hits aus seinem Katalog. So präsentierte Dylan erstmals seit fast einem Jahrzehnt „Rainy Day Women #12 & 35“ und gab auch „Spirit on the Water“ zum besten.

Bob Dylan spielt Live-Raritäten

„Rainy Day Women #12 & 35“ war das letzte Mal 2016 live zu hören. Bei dem Stück handelt es sich um den Opener seines Meisterwerks „Blonde on Blonde“ aus dem Jahr 1966. Einigen dürfte direkt der Refrain im Ohr ertönen, denn dieser beinhaltete die legendäre Zeile „everybody must get stoned“. „Spirit on the Water“ spielte Dylan zuletzt 2018.

Als die „Outlaw Music Festival“-Tour im Juni 2024 begann, durchmischte Bob Dylan seine Setliste zunächst noch mit 50er-Jahre-Blues- und Country-Covern sowie Deep Cuts. So enthielt sein Eröffnungsset Versionen von Willie Dixons „My Babe“, Chuck Berrys „Little Queenie“ und Hank Williams‘ „Cold, Cold Heart“. Allerdings spielte er auch vier eigene Songs aus seinem 2012 erschienenen Album „Tempest“, darunter „Long And Wasted Years“ und „Scarlet Town“.

Zwar führt Dylans derzeitige Co-Tour ausschließlich durch Nordamerika, doch der Sänger kündigte bereits seine eigene Headliner-Tour „Rough And Rowdy Ways“ an. In diesem Rahmen wird er ab Oktober auch insgesamt zehn Shows in Deutschland spielen, darunter in Städten wie Erfurt, Berlin, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart und Saarbrücken.

Hier alle Tourdaten für Deutschland:

8. Oktober – Erfurt (Messehalle)

10. Oktober – Berlin (Uber Eats Music Hall)

11. Oktober – Berlin (Uber Eats Music Hall)

12. Oktober – Berlin (Uber Eats Music Hall)

14. Oktober – Nürnberg (Frankenhalle)

16. Oktober – Frankfurt (Jahrhunderthalle)

17. Oktober – Frankfurt (Jahrhunderthalle)

18. Oktober – Frankfurt (Jahrhunderthalle)

21. Oktober – Stuttgart (Porsche Arena)

22. Oktober – Saarbrücken (Saarlandhalle)

Bob Dylan erhält Biopic

In seinem eigenen Biopic „A Complete Unknown“ werden die frühen Jahre von Bob Dylans Karriere beleuchtet. Unter der Regie von James Mangold, der bereits das Cash-Biopic „Walk the Line“ inszenierte, ist die Ankunft des Sängers als 19-jähriger Musiker im New Yorker Greenwich Village der Aufhänger. Dabei wird vor allem das Jahr 1965 in den Fokus gerückt, als Dylan zur elektronischen Gitarre wechselte und damit vom Folk-Sänger zum Rockstar wurde. Gespielt wird Bob Dylan von dem Oscar-nominierten Timothée Chalamet. „A Complete Unknown“ wird ab dem 25. Dezember weltweit in die Kinos kommen.