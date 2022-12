Bob Marleys Enkel Jo Mersa Marley (31) ist tot

Joseph „Jo Mersa“ Marley ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Der jamaikanisch-amerikanische Reggae-Musiker wurde am Dienstagmorgen (27. Dezember) leblos in seinem Auto aufgefunden. Nach Informationen des Radiosenders „WZPP“ aus Südflorida ist die Todesursache ein Asthmaanfall.

Als Jo Mersa Marley am 12. März 1991 in Jamaika geboren wurde, lag die Musik in seiner Wiege: Als Sohn des achtfachen Grammy-Gewinners Stephen Marley und Enkel der Reggae-Ikone Bob Marley führte kaum ein Weg daran vorbei, es seinen Vorfahren gleichzutun. Dem amerikanischen „Rolling Stone“ hatte er seine Kindheit einmal wie folgt beschrieben: „Ich kam nach Hause und versuchte Hausaufgaben zu machen, aber am Ende wurde ich abgelenkt und schaute im Studio vorbei“.

Schon als kleiner Junge stand er mit seinem Vater, seinem Onkel Ziggy Marley und der Familienband Ziggy Marley and the Melody Makers auf der Bühne. Im Alter von 11 Jahren zog er schließlich nach Miami. 2010 veröffentlichte er seinen ersten Song „My Girl“, eine Solo-EP namens „Comfortable“ folgte vier Jahre später. Auf seinem Langspiel-Debüt „Eternal“ bündelte er 2011 Features mit Reggae- und Dancehall-Künstlern wie Busy Signal und Kabaka Pyramid.

Im Laufe der vergangenen Stunden haben den Verstorbenen zahlreiche Persönlichkeiten gewürdigt. Jamaikas Premierminister Andrew Holness etwa schrieb bei Twitter, er sei „zutiefst traurig“ über die Todesnachricht und sprach Marleys Eltern Stephen und Kerry Marley sein Beileid aus. Marleys Tod sei ein „großer Verlust für die Musik“ und die neue Generation des Reggae.

My heartfelt sympathies to Joseph’s friends and associates and to the Reggae music fraternity and fans everywhere.

His untimely passing at the young age of 31y.o. is a huge loss to the music as we look to the next generation.

