Bereits seit dem 15. Februar 2024 läuft das Biopic über Bob Marley „Bob Marley: One Love“ in den deutschen Kinos. Doch bald ist das Erlebnis auch für das Heimkino verfügbar: Ab dem 29. Mai gibt es den Film auf Blu-ray und DVD zu erwerben. Anlässlich des Releases wird auch ein Limited 4K Ultra HD SteelBook veröffentlicht.

Darum gehts im Biopic über Bob Marley:

Im Jahr 1976 herrschen auf Jamaika Zustände, die an Bürgerkrieg erinnern. Um für Frieden und Einheit unter seinen Landsleuten zu werben, plant Bob Marley (dargestellt von Kingsley Ben-Adir) ein großes kostenloses Konzert in der Hauptstadt Kingston. Doch kurz vor dem geplanten Termin dringen bewaffnete Männer in das Haus ein, in dem der Reggae-Star mit seiner Frau Rita (gespielt von Lashana Lynch), den gemeinsamen Kindern sowie einigen Freunden und Bandmitgliedern lebt. Ohne zu zögern, eröffnen die Angreifer das Feuer. Es gibt zwar mehrere Schwerverletzte, aber glücklicherweise keine Todesopfer.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Um seine Familie und seine Band in Sicherheit zu bringen, stimmt Marley zu, vorübergehend mit ihnen nach London zu ziehen. Dort nimmt er „Exodus“ auf, sein sowohl musikalisch als auch inhaltlich bedeutendstes Album, mit dem er endgültig zum weltweiten Superstar aufsteigt. Trotzdem kann er aufgrund der nach wie vor instabilen Lage in seiner Heimat und einer sich langsam manifestierenden Krankheit keine Ruhe finden…

Verlosung

Wir verlosen 3 x ein Bob-Marley-Paket zum Heimkinostart. In der Box enthalten sind jeweils ein 4K-UHD-Steelbook, ein Bluetooth-Speaker im Bob-Marley-Design und eine Bob Marley „Legends”-LP. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Marley“ angeben. Einsendeschluss ist der 01. Juni 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Ihr Name (Pflichtfeld) Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Ihre Lösung (Pflichtfeld)