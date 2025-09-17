Bob Woodward ehrt Robert Redford: „Eine edle und prinzipientreue Kraft des Guten“

Der Journalist Bob Woodward erinnert an Robert Redford als „eine edle und prinzipientreue Kraft des Guten“ – in einem Nachruf auf den verstorbenen Schauspieler, der ihn 1976 im Watergate-Film Die Unbestechlichen verkörpert hatte.

Redfords Einfluss auf „Die Unbestechlichen“

„Sein Einfluss auf mein Leben kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, schrieb Woodward über Redford, der am Dienstag im Alter von 89 Jahren starb. „Ich habe ihn geliebt und bewundert – für seine Freundschaft, seine feurige Unabhängigkeit und dafür, dass er jede Bühne nutzte, um die Welt für andere besser, gerechter und heller zu machen.“

Redford habe ihn und seinen Co-Autor Carl Bernstein ermutigt, die Watergate-Geschichte „durch die Augen und Erfahrungen unserer Recherche und unserer Beziehung“ zu erzählen. Aus dieser Anregung entstand Die Unbestechlichen, das Buch, das Richard Nixons Sturz nachzeichnete und Alan Pakulas Oscar-prämierte Verfilmung inspirierte.

„Über 50 Jahre Freundschaft hat er immer gesagt, was er tun würde, und dann hat er es getan“, so Woodward. „Er wird als einer der großen Geschichtenerzähler der amerikanischen Geschichte erinnert werden. Er hob Geschichten über den Mainstream hinaus. Und er kümmerte sich nicht nur um die Umwelt, er tat auch alles nur Erdenkliche, um sie zu schützen.“

Politische Gespräche und späte Reflexionen

Woodward enthüllte zudem, dass er in den letzten zehn Jahren zahlreiche Gespräche mit Redford „über den Zustand dieses Landes“ geführt habe. Einige Auszüge veröffentlichte er nun, „weil sie den Redford zeigen, den ich kannte und liebte.“

Eines dieser Gespräche fand an Silvester 2021 statt. Redford sagte, er habe gerade Die Unbestechlichen erneut gesehen: „Ich war beeindruckt, wie passend er noch ist, wie zeitgemäß – und wie wenig sich wirklich geändert hat. Wir haben nicht mehr Nixon, wir haben Trump.“ Und weiter: „Wir leben in einem Land, das sich nicht Vereinigte Staaten von Amerika nennen kann. Und wir können es nicht. Wir sind die Geteilten Staaten von Amerika wegen der Parteien, die so robust in ihren Ängsten sind.“

Im September 2022, nachdem Woodward von seiner Recherche berichtete, dass „Trump versuchte, die Demokratie zu zerstören“, antwortete Redford: „Er versteht sie nicht. Deshalb ist es für ihn so einfach, sie zu zerstören. Es ist leicht, etwas zu zerstören, das man nicht versteht. Man kann behaupten, es existiere gar nicht.“

Zum Abschluss zitierte Woodward eine Aussage Redfords von 2019: „Noch eine letzte Sache, bevor wir weitermachen über das, warum ich so bin, wie ich bin. Ich wollte nie festgelegt werden. Nie eingezäunt. Ich war völlig frei als Kind. Ich war völlig frei … Diese frühen Jahre erklären, warum ein Teil von mir heute noch so ist. Ich will nicht in eine Gruppe hineingezogen werden, ich will Unabhängigkeit bewahren.“