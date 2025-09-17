Die 20 besten Filme des Robert Redford

Ein aufstrebender junger Schauspieler in den 1960er Jahren, ein Sexsymbol in den 1970er Jahren, ein Filmstar (und Oscar-prämierter Regisseur) in den 1980er Jahren. Ein Elder Statesman in den 1990er Jahren. Und eine éminence grise im 21. Jahrhundert. Robert Redfords Filmkarriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte. Und bescherte uns unzählige unvergessliche Darstellungen. Das hat uns natürlich nicht davon abgehalten, 20 Rollen auszuwählen, die unserer Meinung nach das immense Talent des verstorbenen, großartigen Schauspielers besonders hervorheben. Von Präsidentschaftskandidaten bis zu professionellen Dieben. Von legendären Journalisten bis zu Rechtsgelehrten, von elektrischen Cowboys bis zu Pferdeflüsterern. Hier sind unsere Favoriten aus Redfords Schaffen.

„The Chase“ (1966)

Redford hatte bereits einige Filme gedreht. Ganz zu schweigen von zahlreichen Nebenrollen in Fernsehserien. Einer Handvoll Theaterauftritten und einem Golden Globe für eine kleine Rolle als alkoholkranker, bisexueller Schauspieler in „Inside Daisy Clover“ aus dem Jahr 1965. Dann schloss er sich Arthur Penns Melodram aus dem Süden an. Doch dies war wohl das erste Mal, dass das Publikum einen richtigen Eindruck davon bekam, wozu der zukünftige Star fähig war. An der Seite von Marlon Brando, Jane Fonda und seinem zukünftigen Kollegen und Leinwand-Ikone Robert Duvall spielt Redford Bubber Reeves (!), einen entflohenen Sträfling, der sich heimlich zu seiner Frau schleicht.

Seine erwartete Rückkehr versetzt die Stadtbewohner in einen mobartigen Rausch. Und nein, für den guten alten Bubber nimmt das Ganze kein gutes Ende. Redford verbringt einen Großteil des Films buchstäblich auf der Flucht. Aber seine Art, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auch in den ruhigeren Momenten zu fesseln, ist offensichtlich, ebenso wie seine Chemie mit Fonda.

Und obwohl Redford seine frühen Arbeiten oft beklagte, kann er sich in den wenigen gemeinsamen Szenen mit Brando behaupten. Zusammen mit seiner Leistung in dem ebenso leidenschaftlichen Film „This Property Is Condemned“ einige Monate später war dies der Beginn seines Aufstiegs zum Star. —David Fear

„Barefoot in the Park“ (1968)

Redford hatte bereits 1965 in der Original-Broadway-Produktion von Neil Simons Hit die Rolle des frisch verheirateten Paul Bratter an der Seite von Elizabeth Ashley gespielt. Das Stück verschaffte ihm seinen ersten richtigen Erfolg. Es war also keine Frage, dass er in der Verfilmung gecastet werden würde, mit seiner Chase-Co-Darstellerin Jane Fonda als seine freigeistige Ehefrau.

Die beiden erleben als junges Paar Höhen und Tiefen. Wobei der verklemmte Paul schließlich lernt, lockerer zu werden und dem Beispiel seiner Frau zu folgen, die jeden Moment genießt (siehe Titel). Und das Kinopublikum konnte genau sehen, warum Redford als Highlight der Theateraufführung herausgestellt wurde. Die Harmonie – und, offen gesagt, die Leidenschaft – zwischen den beiden unterstreicht die Dynamik zwischen konservativ und exzentrisch. Redford zeigt ein ungezwungenes Gespür für komisches Timing, das er später noch gut gebrauchen konnte. Seine Ära als Sexsymbol hatte nun begonnen. —D.F.

„Butch Cassidy und Sundance Kid“ (1969)

Der Legende nach wurde William Goldmans Drehbuch von 20th Century Fox unter der Voraussetzung gekauft, dass Butch Cassidy von Paul Newman gespielt werden würde. Der Star aus Hud, The Hustler und Cool Hand Luke war bereits ein Name, der volle Kinos garantierte. Doch niemand wusste, wen man für die Rolle des Sundance casten sollte. Jack Lemmon lehnte ab. Steve McQueen ebenfalls. Es war Newmans Frau Joanne Woodward, die Redford vorschlug, den sie am Broadway gesehen hatte.

Und so entstand eine der größten Bromanzen der Filmgeschichte. Wenn man Newman und Redford als zwei Mitglieder der Hole in the Wall Gang zusammen herumalbern und gemeinsam auf der Flucht sehen, scheint es unvorstellbar, dass jemand anderes diese Rollen hätte spielen können. Bei allem Respekt für Katherine Ross, aber der Film ist eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Gesetzlosen. Und das liegt daran, dass Redford Newmans harte Rebellion mit seiner eigenen Nonkonformismus-Ader ergänzt. Sie waren ein Traumpaar. Dazu bestimmt, gemeinsam von dieser Klippe zu springen und sich der gesamten bolivianischen Armee zu stellen.

Die beiden blieben ihr Leben lang Freunde. Und obwohl Redford im Laufe seiner Karriere mit Schauspielern mehrerer Generationen zusammenarbeitete, hatte er nie einen besseren Co-Star. —D.F.

„Downhill Racer“ (1969)

Nachdem er als Sundance Kid zum Superstar-Cowboy geworden war, übernahm Redford ungewöhnliche Sportrollen als besessener Skifahrer in Downhill Racer und als Motocrossfahrer in Little Fauss and Big Halsy. In Downhill Racer stürzt er sich die Pisten hinunter. Und kämpft gegen den Trainer der US-Olympiamannschaft im Skisport, Gene Hackman.

Für Redford, einen lebenslangen Fan, der bereits sein eigenes Sundance-Resort gebaut hatte, war dies ein Herzensprojekt. „Für mich persönlich bedeutet Skifahren alles“, sagte Redford damals. Der Film, der auch sein Debüt als Produzent markierte, wurde in der Schweiz gedreht. „Wie in jedem Geschäft gibt es auch in diesem Sport Politik“, sagte er. „Die Menschen gehen grausam miteinander um. Und der Sport ist auch grausam. Obwohl man normalerweise nur an seine Schönheit denkt.“ –Rob Sheffield

„The Candidate“ (1972)

The Candidate ist das ultimative Schaufenster für Redford als JFK-Figur der 1970er Jahre. Jung, idealistisch, gutaussehend. Voller edler Träume. In Michael Ritchies politischer Satire spielt Redford Bill McKay, einen unschuldigen liberalen Preppie, der zu seiner ersten politischen Kampagne eingezogen wird und gegen einen mächtigen republikanischen Senator aus Kalifornien antritt.

Redford lernt das Spiel mit Peter Boyle als zynischem Strippenzieher hinter seinem Rücken. Nur um dann vom politischen Prozess korrumpiert zu werden. Der während der Präsidentschaftswahlen 1972 veröffentlichte Film „Der Kandidat“ wurde zufällig zu einem perfekten Porträt der Nation in der Ära von Watergate. Er lebt von Redfords einzigartiger Kombination aus natürlichem Charisma eines Golden Boys, ernsthafter moralischer Entschlossenheit. Und schlauen komödiantischen Fähigkeiten. –R.S.

„The Hot Rock“ (1972)

In The Brady Bunch sagte Alice einmal, sie wolle eingeäschert werden und ihre Asche auf Robert Redford verstreuen lassen. The Hot Rock ist der Grund dafür. Hier ist er als gerissener Juwelendieb in Höchstform. Das Bild eines unbekümmerten Charmeurs in seiner blondesten Form. The Hot Rock ist eine komische New Yorker Heist-Komödie, Peter Yates’ Verfilmung eines Kriminalromans von Donald Westlake, gedreht vor Ort in den frühen 1970er Jahren, kurz vor der „Ford to City: Drop Dead”-Ära.

Redford macht sich daran, einen unbezahlbaren Edelstein aus dem Brooklyn Museum zu stehlen. Zusammen mit George Segal, Zero Mostel, Moses Gunn und anderen Legenden der Siebzigerjahre. Sleater-Kinney widmete diesen Film der Riot-Grrrl-Generation mit dem Cover ihres Punk-Klassikers „The Hot Rock“ aus dem Jahr 1999. —R.S.

„Jeremiah Johnson“ (1972)

Dieses Bergmannsepos war ursprünglich als Clint-Eastwood-Vehikel konzipiert. Als dieser absagte, wandte sich Warner an Redford, der Sydney Pollack, den Regisseur von This Property Is Condemned, für die Regie engagierte. Es ist Redford in Höchstform. Ein Western für Denker, der sowohl den Naturliebhaber als auch den rauen Matinee-Idol-Charme des Stars anspricht. (Dies ist der Ursprung des bärtigen Sexsymbols im Stil der Siebzigerjahre, und jeder von Jason Momoa bis Bon Iver sollte dazu verpflichtet werden, auf ewig Lizenzgebühren zu zahlen.)

Jeremiah, ein Veteran, der von den kriegerischen Wegen der Gesellschaft desillusioniert ist, zieht in die Rocky Mountains, um dort als Trapper zu leben. Auf seinem Weg begegnet er Freunden und Feinden und lernt gleichzeitig, von der Natur zu leben. Wäre sein Vermächtnis lediglich die Darstellung von Redfords Fähigkeiten als Outdoor-Fan gewesen, der zu einer großartigen Leistung fähig ist – man betrachte dies als eine Art Trockenübung für sein fast dialogloses Seefahrerabenteuer All Is Lost –, wäre Jeremiah Johnson dennoch ein Paradebeispiel dafür, warum er in seiner sozialbewussten Ära ein so großer Star war.

Die Tatsache, dass es auch das größte Meme der Welt hervorgebracht hat, lässt uns den Film nur noch mehr lieben. —D.F.

„Der Clou“ (1973)

Gaunerkomödien sind eine Art Betrug. Ein Versuch, die Zuschauer mit jeder Wendung und jedem Twist für den Preis einer Kinokarte bei Laune zu halten. Und es gab keinen besseren Betrüger seiner Zeit als Robert Redfords Johnny Hooker. Redford tat sich erneut mit seinem Co-Star (Paul Newman) und Regisseur (George Roy Hill) aus „Butch Cassidy und Sundance Kid“ zusammen. Und brachte das Selbstvertrauen für einen Film mit, der sein Vermächtnis ebenso prägen sollte wie alle anderen Werke in seiner Karriere.

Zu diesem Zeitpunkt war Redfords magnetische Leinwandpräsenz bereits bekannt, sodass er seine Starpower wie eine Waffe einsetzen konnte. Es ist das zerzauste blonde Haar, das unter seiner Ascot-Mütze hervorschaut. Dieses blendende Lächeln. Sein verwegenes gutes Aussehen und sein ansteckendes Lachen. Wie könnte man da nein sagen? Anstatt seine Schönheit zu verbergen, weist Hill Redford an, sich auf das zu konzentrieren, was die Menschen bereits an ihm liebten. Einen blendenden Charme, der durch seine Chemie mit Newman nur noch verstärkt wird.

Als Stück purer, unverhohlener Unterhaltung gewann „Der Clou“ nicht nur den Oscar für den besten Film. Sondern bescherte Redford auch seine einzige Oscar-Nominierung als Schauspieler. Was für ein Schwindel. —Brian Tallerico

„The Way We Were“ (1973)

Erinnerungen erhellen die Ecken unseres Geistes. „The Way We Were“ zeigt das ikonische Paar der Siebzigerjahre, Robert Redford und Barbra Streisand, in einem äußerst beliebten Drama über zwei unglückliche Liebende. Sie lernen sich in den 1930er Jahren im College kennen. Sie ist eine marxistische jüdische Intellektuelle und Aktivistin. Er ein blonder WASP-Romanautor.

Ihre stürmische Romanze erstreckt sich über den Zweiten Weltkrieg, den McCarthyismus und die Hollywood-Schwarze Liste. Die Chemie zwischen StreisFord, die sich wie Tag und Nacht unterscheiden, ist unglaublich. Die Nervensäge aus Brooklyn gegen den Tennisprofi aus Santa Monica. Und etabliert beide als die wichtigsten romantischen Hauptdarsteller ihrer Zeit.

Jede Mutter in Amerika hat den Film vier Mal gesehen. (Wie Pauline Kael schrieb: „Es ist schön, Redford nach all dem Flirten mit Paul Newman wieder mit einer Frau zu sehen.“) Der Film wurde zu einem der Kassenschlager des Jahres 1973. Mit Barbs Hit-Titelsong, der neblige Wasserfarben-Erinnerungen an die Zeit, als wir noch jung waren, wachruft. —R.S.

„Der große Gatsby“ (1974)

Es war nicht die erste Verfilmung von „Der große Gatsby“. Und je nach Ihrer Toleranz gegenüber Baz Luhrmann ist es vielleicht die beste oder auch nicht. Aber es war ein Blockbuster der 70er Jahre, der den klassischen Roman von F. Scott Fitzgerald aus dem Jahr 1925 in eine übertriebene Hollywood-Fantasie des Jazz-Zeitalters verwandelte, unter der Regie von Jack Clayton und mit einem Drehbuch von Francis Ford Coppola. Redfords Jay Gatsby ist der gequälte Bonvivant von West Egg mit seiner Vorstellung von Stil aus den Roaring Twenties. Niemand hat jemals „alter Sport“ mit weniger Ironie gesagt als Redford.

Er ist unsterblich in Mia Farrows Daisy verliebt, deren idiotischer Ehemann Tom von Bruce Dern gespielt wird. Aber er fängt die eiserne Selbstdisziplin hinter dem obsessiven sozialen Aufsteiger ein. Redford überzeugt Sie davon, dass er der schneidige Romantiker ist, von dem Gatsby immer geträumt hat. —R.S.

