Die Rob-Reiner-Hommage bei den Oscars 2026 lässt einen nicht kalt

Die Oscars 2026 verdichteten ein Jahr voller Verluste in ihrem In-Memoriam-Segment am Sonntag, als die Academy die Leben und Karrieren verstorbener Hollywood-Größen feierte – darunter der gefeierte Regisseur Rob Reiner, die Schauspielerinnen Diane Keaton und Catherine O’Hara, die Schauspieler Robert Redford und Robert Duvall sowie viele andere.

Besonders eindringlich war der Abschnitt, der Reiner gewidmet war. Er wurde im vergangenen Dezember zusammen mit seiner Frau Michele Singer tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden – offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Den Auftakt machte Billy Crystal mit einer persönlichen Rede über den Regisseur und Schauspieler und seine Frau, die nahezu alle von Reiners Filmen streifte – von „This Is Spinal Tap“ und „Stand By Me“ bis zu „The Princess Bride“ und „When Harry Met Sally“.

Crystal schilderte dem Publikum, wie er Reiner am Set von „All in the Family“ kennengelernt hatte, bevor er dessen bewegte Filmkarriere Revue passieren ließ. Er würdigte auch das Engagement des Paares gegen soziale Ungerechtigkeit, darunter ihr Einsatz für die Ehe für alle.

Crystals Abschiedsworte

„Ihr Verlust ist unermesslich“, sagte Crystal. „Und an all jene Millionen, die seine Filme über die Jahre genossen haben: Ich möchte, dass ihr hier im Saal und überall auf der Welt wisst, wie oft Rob mir gesagt hat, dass es ihm alles bedeutete, dass seine Arbeit euch etwas bedeutete. Und für uns, die das Privileg hatten, mit ihm zu arbeiten, ihn zu kennen und zu lieben, bleibt nur zu sagen: ‚Buddy, was haben wir Spaß gehabt beim Sturm auf die Burg.’“

Dann strömten etwa 20 Schauspieler aus Reiners Filmen von der Hinterbühne auf die Bühne, um Seite an Seite Aufstellung zu nehmen – darunter Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O’Connell, Fred Savage, Mandy Patinkin, Carol Kane, Meg Ryan, Demi Moore und John Cusack.

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Im Anschluss an die Reiner-Hommage und die erste Runde der In-Memoriam-Ehrungen würdigte Rachel McAdams Schauspielerinnen, „deren Talent und Originalität die Welt für uns alle größer gemacht haben“. Sie nannte Claudia Cardinale, Diane Ladd und „unseren mighty wind“, Catherine O’Hara, und schloss mit „der Ikone“ Diane Keaton. „Über 50 Jahre lang war [Keaton] leuchtend auf der Leinwand und unvergesslich im Leben – glaubt mir, wenn ich sage, dass es keine Schauspielerin meiner Generation gibt, die nicht von ihrer absoluten Einzigartigkeit inspiriert und fasziniert ist“, sagte McAdams. Kurz darauf trat eine weitere Legende auf: Barbra Streisand, um Robert Redford zu ehren – mit einer Rede und einem Ausschnitt aus „The Way We Were“.

Weitere Ehrungen

Im Rahmen des In-Memoriam-Segments ehrte die Academy Awards außerdem Val Kilmer, Michael Madsen, Graham Greene, Terence Stamp, Isiah Whitlock Jr. und viele andere, die in diesem vergangenen Jahr verstorben sind.