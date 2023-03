Bobby Caldwell: „What You Won’t Do For Love“-Sänger ist tot

Bobby Caldwell beim Pacific Rim Jazz Festival 2013 in Honolulu, Hawaii. (Photo by Jun Sato/WireImage)

Bobby Caldwell ist tot. Der Sänger verstarb am Dienstag (14. März) im Alter von 71 Jahren in New Jersey, wie seine Frau am Tag darauf auf Twitter bestätigte. Todesursache scheinen anhaltende gesundheitliche Probleme in Folge einer Medikamenten-Komplikation vor sechs Jahren zu sein.

„Bobby ist hier, zu Hause, gestorben. Ich habe ihn fest in meinen Armen gehalten, als er uns verlassen hat“, schrieb sie. „Das (Anm. Medikament) wurde ihm wegen einer laufenden Nase und Husten verschrieben, und es hätte nie passieren dürfen, aber es ist passiert, und es ist irreversibel, wenn man so schwer getroffen wird wie er“, zitieren verschiedene Quellen, darunter „NBC News“, Mary Caldwell. Das Paar war seit 2004 verheiratet.

Empfehlung der Redaktion Kühner Avantgardist: Zum Tod von Jazz-Legende Wayne Shorter

In den letzten Jahren wurde es ruhig um den in seinen Werken zwischen Rhythm and Blues, Soul und Jazz variierenden Musiker. Zuletzt veröffentlichte er 2015 zusammen mit Jack Splash das Album „Cool Uncle“. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem 1978 erschienene „What You Won’t Do For Love“ des gleichnamigen Langspielers. Auf seinem 1982 veröffentlichten und komplett selbstproduziertem Album „Carry On“ spielte er alle Instrumente selbst. Trotz seiner umfangreichen und vielfältigen Diskografie konnte er an den frühen Erfolg nie anschließen.